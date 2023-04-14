На Пасху даже ведьмы идут замаливать грехи. Алтайский священник о праздновании Воскресения Христова 2023

По традиции на столах к празднику будут пасха, куличи, крашеные яйца Фото: Олег УКЛАДОВ

В воскресенье, 16 апреля грядет Пасха, которая после нового года и дня рождения занимает почетное третье место по популярности среди праздников. В интервью «Комсомолке» проректор Барнаульской духовной семинарии, иерей Анатолий Бочкар ответил на светские вопросы о главном православном событии.

- В этом году Пасха выпадает на 16 апреля. Скажите, батюшка, почему дата этого значимого православного праздника скачет?

- Еще на первом Вселенском соборе было принято решение, что Пасха - это первое воскресенье после первого весеннего полнолуния, и с тех пор дата определяется по лунному календарю, в отличие, к примеру, от Благовещения и Рождества, которые неизменно празднуются 7 апреля и 7 января.

- Могли бы вы кратко рассказать, что будет происходить в страстную пятницу и страстную субботу до великого праздника?

- Великая пятница - самый скорбный день в церковном календаре. В этот день мы вспоминаем крестные страдания и смерть Иисуса Христа. В 14.00 в храмах выносят из алтаря Плащаницу и устанавливают в центре - во «гробе», возвышении, украшенном цветами в знак скорби о смерти Христа. На середину Плащаницы кладут Евангелие. Происходит чин погребения, плач Божьей матери. Вечером после службы совершается Крестный ход.

Суббота - день покоя, когда Христос почил, был погребен и даже спустился в ад, чтобы побеседовать с грешниками. Этот день и печальный, и радостный одновременно, потому что после грядет Воскресение Христово. После литургии в храмах будет освящение куличей и другой пасхальной еды.

- А обычную булочку, творожный сырок или некрашеные яйца вы тоже освятите?

- Да, освящу. Помните только, что скорлупки от освященных яиц выкидывать в мусор нельзя. Кто-то использует их на даче, кто-то приносит в храм для сожжения.

- Сегодня пасхальные яйца красят в разные цвета, с разными картинками, а как правильно?

- Можно красить как угодно. Но исторически – в красный. Здесь вспоминается история, когда мученица принесла яйцо и сказала: «Я поверю в Христа, если оно покраснеет», и яйцо стало красным. Самый простой и традиционный способ, известный от наших бабушек и прабабушек - красить в луковой шелухе, там точно не будет химических красок.

- А у вас в семье на столе какие яйца будут?

- И «луковые», и разноцветные. У меня шестеро детей, там уж все зависит от их фантазии. Для ребятишек это интересная забава, сам себя помню, как мне нравилось раскрашивать пасхальные яйца

- В некоторых храмах фейерверками Пасху отмечают. Как вы к этому относитесь?

- Детишкам, наверное, нравится, когда так возвещается миру так о празднике. Хотя можно возвестить и колокольным звоном.

Проректор Барнаульской духовной семинарии, иерей Анатолий Бочкар Фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА

- С Пасхи, кстати, как раз начинается звонная неделя…

- Да, каждый желающий на следующей неделе может прийти и, попросив благословения у священника, позвонить в церковные колокола.

- А как правильно праздновать Пасху?

- Важно сходить на Богослужение, которое начнется в полночь. Если нет возможности, послушать трансляцию. Утром положено помолиться, поприветствовать домочадцев «Христос Воскресе» — «Воистину Воскресе» и начать трапезу с освященных в церкви яиц, пасхи (паски), кулича. Важно также делиться радостью с близкими.

- Что означает – христосоваться? Целоваться?

- На пасхальной службе будут оглашены слова святителя Иоанна Златоуста, после этого христосуются с возгласами: «Христос посреди нас!», «Есть и будет!», следом идет троекратное целование. Православные в Пасху радостно говорят друг другу: «Христос воскресе» - «Воистину воскресе!» и кто целуется друг с другом, а кто просто улыбается.

- А почему на Пасху принято пить кагор?

- Этот напиток используется для совершения богослужений в литургии. В Грузии, к примеру, служат на полусухом вине. Нужно помнить празднующим библейские фразы: «Вино веселит сердце человека», «И не упивайтесь вином, в нем же есть блуд, но паче исполняйтесь Духом». Если для кого-то первый бокал становится форточкой в бездну, надо, наверно, воздержаться .

- В воскресенье в телефоне пойдет вал картинок пасхальных, как вы к этому относитесь?

- Еще лет пять назад считал, что это спам. А сейчас говорю: «Слава богу, про меня помнят». Значит, человек потрудился и проявил любовь. Стараюсь при этом ответить всем.

- Говорят, на Пасху даже ведьмы идут замаливать грехи, а если злые или пьяные люди приходят, вы как встречаете?

- Любовью встречаю, аккуратно беседую. Я служу в храме Спиридона Тримифунского в Санниково. Однажды приходит человек в подпитии, говорит: « Какая-то сила принесла, но я вам, попам не верю». Сказал при этом, что грех самоубийства хотел совершить.

Я подвел его к образу Исуса Христа (есть в храме икона 1869 года) со словами: «Ты верь богу, священник просто служитель. Вот все что есть на душе, ему расскажи, а я буду свидетелем». А потом после исповеди, он удивленно спросил: « Что вы сделали?». Ему легче стало, душа очистилась. Уходя, спросил: «Можно я вам звонить буду?».

- Удивительная история, расскажите накануне Пасхи еще о каком-нибудь чудесном случае.

- В 2014-м году девочка попала под КАМАЗ, в коме лежала. Родители пришли, мы провели соборование, они исповедались, причастились. И потом, когда включили телефон, увидели кучу пропущенных вызовов из реанимации. Испугались, что им хотят сообщить плохую новость. А, оказалось, что девочка пошевелила ножкой. Потом родители обвенчались. Тем временем врачи и знакомые думали, что ребенок овощем останется - нет, девочка стала говорить, предполагали, что дурочкой станет – нет, поступила в университет и сейчас уже сама растит дочку, которую назвала Кристина. Так что чудеса, по воле Божьей бывают, поверьте. И главное чудо - Воскресение Христово.

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