Жительница Барнаула вернула в храм икону, спасенную ее бабушкой 85 лет назад

«Промысел Божий, что икона попала в храм к Воскресению Христову», - радуются протоиерей Константин Метельницкий и иерей Игорь Выгановский Фото: Марина КОЧНЕВА

Накануне Пасхи в храм Живоначальной Троицы в Барнауле (находится на Горе – прим. авт.) принесли уникальную икону - «Воскресение». В тридцатых годах прошлого века святыню, приготовленную на костер, тайно вынесла с церковного двора горожанка Ксения Григорьева. Спустя 85 лет ее внучка, искусствовед Наталья Гречнева вернула семейную реликвию в возрожденную церковь.

Вынесла под тулупом

- Ксения Семеновна Григорьева спасла икону в 1938 году, когда подходила к концу безбожная пятилетка, - рассказал «Комсомолке» протоиерей Константин Метельницкий.

Лозунг - «забыть имя Бога» в СССР к 1 мая 1937 года был озвучен Союзом воинствующих безбожников. Однако, несмотря на взрывы церквей и сбросы колоколов, бог не был забыт. Икону, брошенную во дворе разрушенного храма, 32-летняя мать троих детей, двое из которых были инвалиды, рискуя, вынесла под тулупом и в лихие годы постоянно прятала. А потом с почтением повесила в красный угол.

Семейная реликвия

– Я родилась с этой иконой и прожила с ней 56 лет, - рассказывает Наталья Гречнева. - Святыня висела высоко в красном углу за ажурными шторами. Бабушка молилась утром и вечером, при этом нас, пионеров не заставляла. В детстве для меня эта икона была как часть красивого действа. В бабушкином доме было все как на картинках: печка, самотканые дорожки, к Пасхе на столе - крашеные яйца, пирожки, и хозяйка сама хорошенькая такая, седая, добрая…

По словам Натальи, все три поколения ее семьи к иконе относились с благоговением.

- После смерти бабушки в 1989 году икону забрала мама. Когда мама уходила в мир иной, я стояла с этой иконой, ей легче становилось, - вспоминает Наталья. - После икона перешла ко мне.

Люди, увидевшие икону в момент передачи ее храму, до сих пор под впечатлением. Фото: Анна Шакирова и из личного архива героев публикации

«Ангел хотел, чтобы она вернулась»

Принять решение отдать семейную реликвию в церковь Наталье было непросто.

- Но я видела, что храм восстановили, проходят службы, мучила мысль, что икона была из этого храма, казалось, что какой-то ангел хочет, чтобы она вернулась в родные стены, - поделилась Наталья. – В итоге мы с мужем привезли ее в храм 2 апреля. Хотели потихонечку вытащить из пакета, а тут как раз экскурсия подошла, и люди, услышав короткую историю, обрадовались, стали прикладываться к святыне. И увидев их радость, благоговение, я почувствовала, что правильно поступила.

У каждого есть надежда

Горожанка Анна Шакирова, одна из участниц той воскресной экскурсии до сих пор под впечатлением.

- Нет таких у меня слов, чтобы передать ощущения,- поделилась с «КП» Анна. - Особенно тогда, когда я осталась в храме наедине с этой иконой. Уже не было вокруг людей, и я взяла ее в руки. На мгновение я стала единым целым с тем разрушаемым когда-то храмом, как будто я сама была в том времени. И тут же подумалось - вот храм восстановлен, и икона вернулась домой. И у каждого из нас есть надежда на воскресение.

- Я не причисляю себя к воцерковленным людям, - добавила Анна. - В детстве меня крестили, как и многих, по возможности хожу в церковь, особенно в дни поминовения близких. Я не могла даже предположить, что именно эта икона изменит моё мироощущение. Появилась благость какая-то в душе.

Промысел Божий

- Промысел Божий, что икона попала в храм к Воскресению Христову, - радуются протоиерей храма живоначальной Троицы Константин Метельницкий и иерей храма Игорь Выгановский.

Сама икона, по словам отца Константина, уникальна и многоплановая. В центре изображено «Воскресение Христово», по кромке идет целый ряд маленьких икон (клейм), посвященных великим праздникам - Благовещение, Вербное воскресенье и т.д. А между центральной иконой и иконками по краям еще целый ряд клейм, посвященных Страстям Христовым - тайная вечеря, предательство Иудой, суд у Понтийского Пилата и т.д. То есть икона содержит в себе несколько уникальных иконок.

По словам священнослужителя, сейчас подаренная икона находится в алтаре Храма Живоначальной Троицы, в ближайшее время ей предстоит реставрация.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«День, с которого начинается спасение». Барнаульцы отмечают Благовещение -2023

7 апреля над центральным проспектом в Барнауле взмыли голуби, отпущенные священниками (подробнее)