«День, с которого начинается спасение». Барнаульцы отмечают Благовещение -2023

После службы митрополит и другие священнослужители радостно отпустили в небо голубей Фото: Марина КОЧНЕВА

С раннего утра 7 апреля церковные колокола возвестили о большом празднике - Благовещение. В этот день по Библии архангел Гавриил сообщил деве Марии благую весть о том, что она станет матерью сына Божия.

Во всех храмах краевой столицы в честь праздника прошли торжественные богослужения. Митрополит Сергий в красивом голубом облачении возглавил службу Благовещенском храме на Ленинском проспекте. В короткой проповеди правящий архиерей заметил, что Благовещение - заглавие спасения. Через девять месяцев,7 января в мир явится спаситель человечества, который, чтобы очистить наши грехи и победить смерть, умер на кресте и воскрес. А перед концом мира Иисус Христос снова придет на землю, чтобы судить живых и мертвых.

- Мы что-то думаем о себе в этом мире, что-то думают о нас другие люди, а на страшном суде как на ладони вскроется то, о чем многим себе признаться страшно, - философски заметил митрополит, посоветовав чаще каяться.

После торжественной службы владыка вручил награды трем церковнослужительницам за благие труды, под возгласы священников: «Аксиа!» (в переводе с греческого «достойна» ).

Ну и по традиции, в этот день в нескольких храмах Барнаула, в том числе и Благовещенском прошел Крестный ход, после которого священники отпустили в небо голубей, которые с древних времен олицетворяют мир и добрые известия. Господи, помоги с миром и добрыми известиями грешному человечеству…

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