На Алтае с начала года 12 человек насмерть отравились алкоголем

10 человек скончались от передозировки этиловым спиртом Фото: Олег УКЛАДОВ

За три месяца 2023 года от отравлений алкоголем в Республике Алтай пострадали 27 человек, в 12 случаях люди скончались. Подробнее об этом рассказали в управлении Роспотребнадзора по региону.

Больше всего алкогольных отравлений специалисты регистрируют в Горно-Алтайске, а также Майминском, Усть-Коксинском, Чемальском и Шебалинском районах.

– На территории Горно-Алтайска зарегистрировано 9 случаев алкогольных отравлений, территории Майминского и Усть-Коксинского районов – по 5 случаев, – пояснили в ведомстве.

Среди отравившихся алкоголем 8 пенсионеров, 18 человек трудоспособного возраста и один подросток. Большая часть пострадавших (74%) – это мужчины.

– Главной особенностью отравлений спиртосодержащей продукцией является высокая летальность, – подчеркивают специалисты.

Эксперты пояснили, что 10 человек скончались от передозировки этиловым спиртом, один от употребление изопропилового спирта. Причина смерти еще одного жителя Республики Алтай – отравление метиловым спиртом.

Добавим, что за первые три месяца прошлого года зарегистрировали 33 случая алкогольных отравлений, 13 из которых закончились летальным исходом.

Медики вновь призывают не пить стеклоочистители и незамерзающие жидкости. Чаще всего их в составе есть изопропиловый спирт или метиловый спирт, который в 90% случаях приводить к смерти при отравлениях. Также не следует покупать алкоголь без акцизных марок, ведь в составе тоже могут быть смертельно опасные спирты.

Кроме того, сотрудники Роспотребнадзора рассказали о других отравлениях в регионе. За 3 месяца 2023 года 12 человек пострадали от угарного газа, двое из них скончались. Случаи произошли в Майминском районе и Горно-Алтайске.

Несколько жителей региона отравились лекарствами.

– Отравления лекарственными препаратами также ежегодно занимают одно из лидирующих мест в общей структуре отравлений токсическими веществами. За январь-март текущего было зарегистрировано 7 случаев, – отметили в ведомстве.

Напомним, ранее мы писали о том, что в марте в Бийске 2-летняя девочка случайно проглотила сильнодействующие таблетки бабушки и вскоре скончалась. Правоохранители возбудили уголовное дело по факту произошедшего и продолжают расследование.

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