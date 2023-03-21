Алтайский минздрав назначил служебную проверку после смертельного отравления ребенка

В ходе расследования обстоятельств трагедии будет дана юридическая оценка действиям или бездействиям врачей Фото: Олег УКЛАДОВ

Министерством здравоохранения Алтайского края назначена служебная проверка действий медицинских сотрудников в бийской больницы, куда 15 марта была доставлена с отравлением двухлетняя девочка. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Минздрав приносит искренние соболезнования родным и близким ребенка. Напомним, что малышка, находясь у бабушки, наглоталась сильнодействующих таблеток, когда пожилая женщина отвлеклась. Девочка была доставлена в больницу, где ей была оказана помощь, после этого, по данным следствия, родственники забрали малышку, отказавшись от госпитализации. В этот же день ребенок скончался от острого отравления.

В данный момент возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Ход расследования курируют прокуроры Бийска и Алтайского края. Сейчас проводятся судебно-медицинская и химическая экспертизы.

- В ходе расследования действиям или бездействию медицинских работников будет дана юридическая оценка, - подчеркнули в СУ СК РФ по Алтайскому краю.

Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по региону при этом обращается к взрослым с просьбой не оставлять детей без присмотра и убирать медицинские препараты в недоступное для них место.

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