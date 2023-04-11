Купить или арендовать: обзор цен на дачные участки в пригороде Барнаула

Дом в СНТ «Луч». Скриншот сайта «Циан»

С такими ценами на огурцы и помидоры волей-неволей задумаешься о своем дачном участке. Чем ближе лето, тем активнее будущие садоводы скупают земельные участки. «Комсомолка» промониторила сайты объявлений и выяснила, что разбег цен на дачи весьма большой: от 50 тысяч рублей до нескольких миллионов. Как правило, на стоимость влияет расположение земельного участка. Если дача в черте города, то цена квадратного метра зачастую «кусается». Если за тридевять земель, но вполне реально найти за сносную стоимость, а бонусом будет хорошая экология.

Итак, если у вас нет цели покупать шикарный дом со всеми удобствами, то присмотритесь к бюджетным вариантам. Например, можно отхватить домик в садоводстве Луч, Калманского района всего за 50 000 рублей. Правда, он больше напоминает сарай. Электричества здесь нет, да и ехать до такого дома далековато - 35 км от города, зато в распоряжении будет целых 10 соток и плодовые деревья.

За 100 000 рублей в садоводстве «Шинник» в собственность можно получить дом поприличнее, соток будет поменьше - 7,5, зато в таком доме можно переночевать. Вода есть, свет и воду включают, когда начнется дачный сезон.

Дом в садоводстве «Шинник». Скриншот сайта «Циан»

А вот двухэтажный дом в садоводстве «Космос» недалеко от ЗАТО Сибирский с удобствами в виде воды и электричества предлагают приобрести уже за 180 000 рублей. Участок - 6 соток с плодоносящими деревьями и ягодами, плюс бонус в виде бани. Ехать придется 40 км, но зато вдали от города, в экологически чистом месте.

Дом в СНТ «Космос». Скриншот сайта «Циан»

Если хочется поближе, то на Змеиногорском тракте можно найти дом в 2 этажа за 650 000 рублей и 4 сотки земли. Убранство в лучших традициях бабушкиной дачи, но сам домик из кирпича, свет и вода есть, а также погреб и баня.

Дом на Змеиногорском тракте. Скриншот сайта «Циан»

Приличный кирпичный дом с пластиковыми окнами недалеко от «Авальмана» обойдется в 2 600 000 рублей. С участка в 11 соток можно полюбоваться на Обь. Кстати, в доме установлен кухонный гарнитур, проведена вода.

Дом недалеко от Авальмана. Скриншот сайта «Циан»

А вот хороший, деревянный дом в Индустриальном районе в СНТ «Ракета» продают за 6 100 000 рублей. Жить там можно круглый год, рядом лес, на участке нет ничего лишнего.

Дом в СНТ «Ракета». Скриншот сайта «Циан»

Иными словами, найти что-то по душе и по карману можно, главное учитывать сколько времени вы готовы потратить на дорогу до дачного участка и сколько сил собираетесь в него вкладывать.

По словам Евгении Прядко, генерального директора агентства «Семейный оператор недвижимости», прежде чем покупать дачный домик, для начала лучше арендовать участок:

- Если очень хочется дачу, то лучше сначала попробовать свои силы на арендованном участке. У меня были клиенты, которые очень хотели свою землю, но довольно быстро «наигрались» в дачников. В итоге мы эту дачу потом долго продавали. Аренда – самый оптимальный вариант, чтобы понять, хочется ли заниматься огородом.

Аренда дач в Барнауле, кстати, тоже не заоблачная. Снять дачу в Научном городке, например, можно за 4000 рублей в месяц. Самая дорогая аренда участка с домом нашлась за 30 000 рублей на Власихинской улице.

Дом на Власихинской улице сдают в аренду. Скриншот сайта «Циан»

Одного сезона будет вполне достаточно для того, чтобы понять нравится ли вам сажать, полоть и поливать свой будущий урожай, или все-таки проще покупать овощи, фрукты и ягоду в магазине.

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