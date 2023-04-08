Ухоженный и недорогой сад: алтайский архитектор рассказала о хитростях ландшафтного дизайна

Алтайские садоводы очень любят хвойные растения. Фото: студия ландшафтного дизайна YOLKA

Осталось совсем немного времени до того, как снег растает окончательно и можно будет заняться садовым участком. Сад – это не только огородные истории, но и интересные ландшафтные решения.

О том, как сэкономить на оформлении и что сейчас в тренде, рассказала руководитель студии «YOLKA» ландшафтный архитектор, член Союза Архитекторов России, Ирина Зубенко.

Минимализм в тренде

Кому-то нужно разнообразие - яркие цветы, кусты и деревья, а кому-то хочется минимализма. В этом случае с такой задачей хорошо справится газон.

На первый взгляд кажется, что газон дело простое и дешевое, но это большое заблуждение. Газон, при своей кажущейся простоте, очень труден в уходе.

- Его нужно постоянно поливать, подкармливать удобрениями. Существует ряд сезонных процедур необходимых для «здоровья» газона. Перед посадкой нужно тщательно подготовить грунт, избавиться от сорняков, сделать правильную почвосмесь, утрамбовать и выровнять почву. Газонная трава бывает в семенах и рулонная. Если мы хотим газон здесь и сейчас, то, конечно, следует выбирать рулонный. Если время ждет, то можно засеять участок семенами, при этом потеряв 1 сезон. Придется активно поливать траву, полоть, чаще косить, чтобы газон был плотнее и гуще, кроме того, по нему практически нельзя будет ходить - говорит Ирина.

Газон любит солнечные места, где нет подтоплений. Совсем не растет в тени и сырости. Не любит, чтобы весной на нем долго лежал снег, потому что он начинает преть. От домашних питомцев газон тоже может пострадать. Чтобы газон радовал, нужно учесть множество нюансов. И уделив время изучению вопроса, можно попробовать справиться самостоятельно.

В общем, красивая зеленая травка, радующая глаз – это трудоемкая работа и не самое дешевое удовольствие.

Средняя стоимость рулонного газона – 450 рублей за кв.м., качественные семена немецкого производителя – 10000 рублей за 5 кг.

Если не стремиться к идеальному классическому газону, то нужно также тщательно готовить почву, но выбрать более бюджетные семена.

- Чего точно не стоит делать, оформляя свой участок – это покупать 200 разных растений и пытаться соединить их в одном цветнике. Во-первых, это некрасиво, во-вторых, каждое растение требует своих условий, своего ухода. Разная почва, разная освещенность, разные условия выращивания. Кого-то надо стричь чаще, кому-то нужны удобрения, а кому-то удобрения противопоказаны. Есть растения, которые ни при каких усилиях не уживутся в одном цветнике. Попытка соединения по принципу «всего и побольше» – это эстетический провал и колоссальные трудозатраты, - предупреждает Ирина.

Ухоженный газон - очень трудоемкая работа. Фото: студия ландшафтного дизайна YOLKA

Экономим за счет времени

Если мы хотим результат сразу – это дорого. Скажем, елки 2-3 метра стоят сейчас от 20000 рублей и выше, в зависимости от сорта. Таким образом, 10 елок на участке выльются в ощутимую сумму, но и тут есть место для экономии. Можно приобрести ель поменьше, высотой в полметра. Да, нужно будет время на то, чтобы она выросла, но это вовсе не 30 лет, как полагают многие.

Без ухода любое дерево действительно будет расти очень долго. Но если вовремя удобрять, поливать, производить санитарные и формирующие обрезки и в целом грамотно ухаживать, то реально вырастить до 3-ех метров и за 5-7 лет. У разных растений разные темпы роста. Какие-то быстрее растут, какие-то медленнее.

- Тут уж что важнее – красота сейчас, но подороже или пусть это будет история в долгую, но дешевле, - уточняет архитектор.

Можно прибегнуть к хитрости и высадить пару-тройку растений на самом видном месте (например, возле беседки), а остальную массу оставить в маленьком размере. Тем самым можно сэкономить бюджет, не теряя при этом вид.

Любимцы садоводов

Очень набирают популярность среди любителей ландшафтного дизайна полевые и лесные травы – шалфеи, тысячелистники и т.д., декоративные злаки, хвойные – сосны, ели, пихты, можжевельники. В Сибири любят хвою за её декоративность в течении всех сезонов.

Хвойные – очень пластичный материал. С ними легко и приятно работать и можно добиться невероятных результатов.

- Массивы из хвойника смотрятся невероятно красиво. Хвоя и камень присутствует практически в любом моем проекте, - добавляет Ирина.

Если речь идет о сосне, то ее можно стричь, останавливать в росте, изменять густоту кроны при помощи разных техник стрижки. Из неё можно делать даже садовые бонсаи – «Ниваки».

- В целом стрижки требуют все деревья и кустарники. В минимальном объеме – это гигиеническая процедура, ощутимо влияющая на внешний вид и здоровье дерева, на плодоношение. В максимальном объеме – это искусство, - подчеркивает архитектор.

Иными словами, красивый и ухоженный сад – это не столько неподъемный бюджет, сколько вкус, умеренность и труд.

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