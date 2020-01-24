Алтайский судья получил семь лет колонии за передачу взятки своему коллеге

В Барнауле вынесли приговор экс-судье Арбитражного суда Алтайского края Руслану Тэрри. Его признали виновным в посредничестве при передаче взятки. Будучи судьей, он предложил своему коллеге взятку по соглашению с бывшим арбитражным управляющим и заинтересованными лицами.

По данным СУ СКР по Алтайскому краю, в производстве судьи Арбитражного суда Колесникова находилось дело по заявлению сельхозпредприятия «Кубанка» к межрайонной налоговой инспекции №10 о доначислении налога на добавленную стоимость на 3,5 млн рублей и отказе в возмещении НДС в 38,1 млн рублей. Также «Кубанку» оштрафовали на 490 тыс. рублей.

В мае 2017 года юрист, представлявший интересы компании, предложил бывшему арбитражному управляющему Долгову выступить в качестве посредника в передаче денежной взятки судье Колесникову за вынесение им решения в пользу сельхозпредприятия, а не налоговой. Долгов не стал обращаться к Колесникову напрямую, а уговорил судью Тэрри выступить посредником в передаче взятки за вознаграждение.

Руслан Тэрри согласился и предложил своему коллеге 800 тысяч рублей за принятие судебного акта о признании недействительными решений налоговой. Колесников согласился и получил за это причитающиеся ему деньги. Посреднику Долгову заплатили 1,5 млн рублей, а судье Тэрри 700 тысяч рублей.

В августе 2019 года Долгова приговорили к четырем годам лишения свободы условно с выплатой штрафа в размере 75 млн рублей. Уголовное дело в отношении судьи Колесникова за получение взятки пока еще рассматривает суд.

Оперативное сопровождение по уголовным делам осуществляли сотрудники Управления ФСБ России по Алтайскому краю. В ходе предварительного следствия все фигуранты признали свою вину. На имущество судьи Тэрри наложили арест на сумму более 3 млн рублей.

Суд назначил Тэрри наказание в виде 7 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в 30 млн рублей. Он взят под стражу в зале суда. Кстати, приговор ему могли вынести еще в конце 2019 года, но из-за болезни подсудимого его перенесли.

Что известно о Руслане Тэрри

Руслан Тэрри родился 5 июня 1975 года в селе Залесово. В 2000 году окончил АлтГУ по специальности «юриспруденция». С 2001 года — специалист, помощник судьи Арбитражного суда Алтайского края. На должность судьи назначен в 2005 году.

Тэрри рассматривал иски Пенсионного фонда к нескольким предприятиям. Также он вел дела о банкротствах физлиц, в том числе участвовал в рассмотрении иска о несостоятельности Станислава Мудрика. Был награжден Почетной грамотой Арбитражного суда Алтайского края.

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