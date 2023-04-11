Праздничные куличи к пасхальному столу: барнаульские повара поделились рецептами вкусного угощения

Праздничные куличи порадуют гостей и домочадцев. Фото: Олеся Ишоева

Близится Светлое Христово Воскресенье, или Пасха. В 2023 году православные отмечают ее 16 апреля. Традиционным угощением в Пасхальный день является кулич. Его рецептами специально для читателей «Комсомолки» поделились барнаульские повара.

Рецепт традиционного творожного кулича от сестер Знаменского монастыря

Рассчитано на 4 порции.

Что нужно:

Творог – 500 гр.

Масло сливочное – 50 гр.

Сметана 26% – 60 мл. Можно взять 15-20%, только обязательно отцедить, тогда потребуется не 60 мл., а 100.

Изюм – 50 гр.

Сахар – 1 ст. л.

Ванилин – 1 гр.

Как готовить:

Творог нужно положить под пресс на ночь. Сметану отцедить: вылить в полотняный мешочек и подвесить, можно тоже на ночь.

На следующий день творог протереть через сито. Это трудоёмкий процесс, поэтому можно пропустить через мясорубку или размять блендером.

Творог должен быть свежим и жирным.

Изюм залить кипятком на 7-10 минут, затем помыть и просушить. Добавить в миску к творогу изюм, сметану, сливочное масло, желательно размягченное, сахар и ванилин. Хорошо перемешать.

Творожная масса должна получится плотной и немного влажной.

Форму застелить чуть влажной марлей, сложенной в 2 раза. Выложить творожную массу в форму, утрамбовать, прикрыть краями марли и установить пресс.

Поместить заготовку в холодильник на 8-12 часов для застывания. По истечении этого времени осторожно извлечь творожную пасху из формы и украсить орехами и цукатами.

Праздничный стол нельзя представить без пасхального кулича Фото: Олег УКЛАДОВ

Шоколадный пасхальный кулич с заварным кремом от Артема Агафонова, шеф-повара ресторана «Ясная поляна»

Что нужно:

Для бисквита:

Масло сливочное 100 гр.

Сахар 150 гр.

Яйцо 2 шт.

Сливки 150 мл.

Сметана 50 гр.

Мука пшеничная 260 гр.

Разрыхлитель 10 гр.

Какао 20 гр.

Как готовить:

Все ингредиенты смешать миксером.

Влить в форму под куличи и отпекать при 170 градусов в духовке до готовности. Периодически протекать шпажкой чтоб проверить на готовность. Шпажка должна быть сухой, тогда кулич готов.

Затем, когда кулич остыл вырезать в центре сверху углубление и залить готовый заварной крем. Закрыть верх и декорировать кулич белковым кремом.

Для заварного крема потребуется:

Яйцо 9 шт.

Сахар 260 гр.

Масло сливочное 300 гр.

Мука пшеничная 110 гр.

Сливки 350 мл.

Молоко 310 мл.

Ванилин 1 гр.

На 100 гр. крема 20 гр. творожного сыра

Как готовить:

Отделить белки от желтков. Для крема понадобятся только желтки, белки пойдут на белковый крем на декор.

Смешать все с просеянной мукой. Масло должно быть мягкое комнатной температуры. Половину сливочного масла смешать с остальными ингредиентами, оставшуюся половину в конце приготовления.

Смешать все ингредиенты в миксере и заварить массу на водяной бане постоянно помешивая. Когда масса начнет затягивается снять с водяной бани. Дать массе остыть затем выложить все в миксер и снова перемешать с оставшимся сливочным маслом.

Смешать заварной крем с творожным сыром при помощи миксера, чтоб масса получилась менее жидкая и оставалась в кулич при разрезании.

Белковый крем:

Белки 180 гр.

Сахар 90 гр.

Взбить белки на высокой скорости с сахаром до плотной консистенции, чтоб не спадал с венчика миксера.

Праздничный кулич Фото: Олег УКЛАДОВ

Пасхальные булочки от повара кафе «Знак» Олеси Ишоевой

Время приготовления: 1 ч 40 минут.

Что нужно:

Пшеничная мука: 2 стакана

Молоко: 1 стакан

Сахар: 3 ст.л.

Соль: 0.5 ч.л.

Растительное масло: 5 ст.л. либо 50 гр. маргарина

Сухие дрожжи: 1 ч.л.

Как готовить:

Нагрейте молоко до температуры тела, переложите в него дрожжи. Хорошенько перемешайте, чтобы дрожжи растворились. Сразу же добавьте сахар, соль и снова перемешайте. Добавьте растительное масло и перемешайте еще раз.

Пшеничную муку просейте через мелкое сито, чтобы насытить ее кислородом и сделать более воздушной. Я вообще эту манипуляцию повторяю трижды! Только в таком случае мука сделает тесто нежным, и оно взойдет быстро и без проблем. Итак, просейте пшеничную муку.

Размешайте хорошенько жидкость с растворенными дрожжами (лучше берите быстрые дрожжи) и начните всыпать в них частями просеянную муку.

Муки у вас может уйти меньше или больше, чем у меня - ориентируйтесь по консистенции теста.

Насыпьте на тесто немного муки и начните вымешивать его руками до тех пор, пока тесто не перестанет липнуть. Подсыпайте муки понемногу, следите за консистенцией теста - оно не должно быть крутым, грубым. И помните, что тесто должно быть теплым, поэтому делайте все быстро.

Накройте тесто полотенцем и оставьте в тепле подходить. На это уйдет от получаса до 1-2 часов - время зависит от качества дрожжей. Как только тесто увеличится в объеме в 1,5-2 раза, обомните его руками.

Оно будет упругим, но мягким, не сухим. Нарежьте тесто на куски - по числу будущих изделий, у меня из этого, получается 8 булочек.

Сделайте любые булочки, с начинкой или без.

Дайте пирожкам постоять перед выпечкой еще 30 минут. Затем выпекайте в прогретой до 180-220 градусов духовке до готовности. Ориентируйтесь на особенности своей духовки.

Из этого же теста, можно приготовить и куличи. Быстро, вкусно и никаких заморочек. Когда тесто подойдёт просто не делите его на части.

Раскатайте тесто тонким слоем, примерно 8 мм. толщиной. На этот большой пласт, разложить таким же слоем любимую начинку. После скатайте тугой рулет. После разрежьте рулет вдоль напополам, оставляя хвостик, чтобы две половины не распались.

Скрутить из двух этих половинок жгут, и теперь делите этот жгут по порциям в формочки. Не приминайте, тесто само распределиться по форме смазанной маслом.

Оставьте для подъёма, где-то 20-40 минут и потом испеките, когда они испекутся, полейте еще горячие сиропом.

Сироп сварить, пока пекутся куличи.

Для сиропа потребуется:

1 стакан сахара

1,5 стакана воды.

Кипятить пять минут.

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