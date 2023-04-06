В этом году Пасха выпадает на 16 апреля Фото: Олег УКЛАДОВ

9 апреля православные будут праздновать Вербное воскресенье. Оно отмечается за неделю до Пасхи, которая в этом году выпадает на 16 апреля. Рассказываем, как будут отмечать Пасху в Барнауле в 2023 году и где можно освятить вербу.

Как рассказали «Комсомолке» в пресс-службе Алтайской митрополии, освятить вербы можно во всех храмам города вечером в субботу, 8 апреля, и утром в воскресенье, 9 апреля.

- Первые вербы начнут освящать субботним вечером на Всенощном бдении. Заранее этого делать не нужно, - рассказали в пресс-службе.

Уже на следующей неделе пройдет Чистый четверг. Праздник приходится на седьмую неделю Великого поста и отмечается за три дня до Светлой Пасхи. В этом году праздник выпадает на 13 апреля. В этот день принято совершать омовение, чтобы таким образом очиститься от грехов, и тщательно убираться в домах. А главной традицией Чистого четверга стала выпечка пасхальных куличей и покраска яиц.

Главное пасхальное богослужение в этом году пройдет в Александро-Невском соборе (ул. Антона Петрова, 221). В 23:30 начнется заутреня, а в 00:00 стартует крестный ход.

- Богослужения пройдут и в других храмах. Время будет примерно одно и то же, - добавили в Митрополии.

Кстати, по традиции в ночь на Пасху в городе запускают дополнительные рейсы общественного транспорта, чтобы все православные могли без проблем добраться до места богослужений и домой. Будет ли и в этом году работать транспорт ночью, оперативно уточнить в мэрии не удалось.

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