Единое пособие с 1 января 2023 в Алтайском крае: кому положено, условия

Фиксированного размера единого пособия нет Фото: Олег УКЛАДОВ

С 1 января 2023 года в Алтайском крае появится новое пособие для семей с детьми. Сначала его называли универсальным, теперь – единым. Новый вид господдержки изменит систему начисления выплат. Что такое единое пособие, кто его может получить и каков будет его размер, рассказали в региональном министерстве соцзащиты и в отделении ПФР по краю.

Что такое единое пособие?

Единое пособие заменит целый список уже действующих на сегодня мер поддержки. В их числе ежемесячное пособие женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, выплаты при рождении первого и третьего ребенка до достижения им возраста 3 лет, ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет и с 8 до 17 лет.

Пособие назначается по общим правилам, а платить его будет Социальный фонд РФ.

Размер единого пособия

Фиксированного размера единого пособия нет. Он будет зависеть от нуждаемости семьи. Сумма выплаты для составит 50, 75 или 100% от установленного в регионе детского прожиточного минимума; для беременной женщины – 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума для трудоспособного населения.

– Сегодня такие меры поддержки в крае получают 162 тысячи семей, причем, из них 70% заявителей ежемесячные выплаты назначены в максимальном размере, – отмечает заместитель управляющего ОПФР по Алтайскому краю Наталия Мочалова.

По каким критериям оценивается нуждаемость семьи?

При определении нуждаемости будет учитываться среднедушевой доход семьи. Он должен быть не более прожиточного минимума на душу населения.

Также проводится оценка имущества – оно должно укладываться в установленный перечень. Подробнее об это можно почитать на сайте ПФР.

Еще одно условие: взрослые члены семьи должны иметь трудовой доход или объективную причину его отсутствия.

Надо ли переоформлять пособие, если оно уже назначено?

Алтайские семьи, которым пособия уже установлены в максимальном размере, продолжат получать выплаты по прежним правилам до окончания срока их действия.

– Для обеспечения плавного перехода от существующих выплат к единому пособию предусматривается переходный период. В течение всего 2023 года семьи с детьми, которые уже получают аналогичные выплаты, а также семьи, в которых дети родятся до 1 января 2023 года, могут самостоятельно выбрать: получать выплаты по старым правилам или перейти на единое пособие, - пояснила Наталия Мочалова.

Подать заявление на оформление пособия можно уже с конца декабря на портале Госуслуг. С 9 января заявления родителей начнут принимать МФЦ и клиентские офисы Социального фонда России.

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