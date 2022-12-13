«Сходила на день рождения и осталась без стоп»: жертвы морозов в Барнауле

За ноябрь и начало декабря в больницу с холодовыми травмами обратилось около 50 человек Фото: из личного архива героя(ев) публикации

В ожоговом центре Барнаула количество обращений с обморожениями стало прибавляться уже в ноябре. Именно тогда на Алтае грянули первые нешуточные морозы. Жгучий холод дал о себе знать и в первой декаде декабря, и вот на днях синоптики вновь прогнозируют 40-градусные морозы.

По словам Дениса Иванова, исполняющего обязанности заведующего ожоговым отделением горбольницы №3 Барнаула, за ноябрь и начало декабря в больницу с холодовыми травмами обратилось около 50 человек, 15 из них сейчас находятся в стационаре.

Денис Иванов, и.о. заведующего ожоговым отделением горбольницы №3 Барнаула Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Осторожно с алкоголем!

- Более 90 процентов всех обращений связано обморожениями после употребления алкоголя, - подчеркнул Денис Иванов.

Так, одна из пациенток пошла на день рождения и не рассчитала свои силы. Горожане вызвали «скорую», когда женщина потерянно бродила возле забора.

– К сожалению, последствия серьезные - человек останется без стоп…- рассказывает врач, - и это не единственный пациент, который после посиделок с горячительным и выхода на мороз остается глубоким инвалидом… Был случай, когда молодой человек пошел пешком по объездной дороге, достал спиртное, чтобы согреться, в результате - ампутация рук и стоп. Алкоголь не согревает, дает иллюзию тепла, человек перестает осознавать свои возможности, и получает глубокие обморожения.

Не растирайте обмороженные уши

В группах риска во время морозов, по словам врача ожогового отделения, - пациенты, перенесшие заболевания, пожилые люди, а также дети, у которых в силу возраста не завершено формирование системы терморегуляции.

- В этом году было два обращения подростков после лыжных прогулок, - рассказывает Денис Иванов. - Чаще всего у ребят страдают лицо, нос, уши, подбородок. Здесь должен быть контроль родительский. Если есть нарушение чувствительности, отмечается бледность кожных покровов, самое первое, что нужно сделать в таких случаях - термоизолирующую повязку. Пусть это будет ватно-марлевая повязка. Ни в коем случае нельзя резко согреваться - лезть в ванну, к батарее. Тут мы не только усугубим процесс, но можем получить и термическую травму - такие случаи бывают. Сделайте повязку, дайте теплое питье и обратитесь в лечебное учреждение, чтобы врач оценил тяжесть и назначил дальнейшее лечение.

Более 90 процентов всех обращений связано обморожениями после употребления алкоголя Фото: из личного архива героя(ев) публикации

В любом случае, если есть сомнения – перестрахуйтесь и обратитесь к медикам!

- Растирать пострадавшие участки снегом, водой, варежками (как в Сибири часто делают) ни в коем случае нельзя, - предупреждает врач. - Это вызывает повышенную ломкость сосудов, нарастает отек, в итоге можно получить некроз тканей…

Одевайтесь как капуста

В стужу, по словам медиков, очень важно правильно одеваться.

- Одежда должна быть многослойной¸ как капуста, при этом не сдавливающей, - рассказывает доктор. – Важно, чтобы и обувь была не сдавливающей, с теплой стелькой.

Собираясь зимой в дорогу на автомобиле, также побеспокойтесь о безопасности, возьмите с собой дополнительный комплект одежды, дополнительное топливо, подручные средства для разведения костра.

- В прошлом году среди наших пациентов были автомобилисты, которые обморозились, когда машина встала колом на трассе,- напоминает Денис Иванов.

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