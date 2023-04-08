Афиша Дня космонавтики 2023 в Алтайском крае Фото: Министерство культуры Алтайского края

День космонавтики для Алтайского края – знаменательная дата, ведь наш регион подарил миру второго космонавта планеты – Германа Титова, кроме того, именно здесь приземлилась первая женщина-космонавт Валентина Терешкова. Так что поводов отметить праздник предостаточно. «Комсомолка» расскажет о том, какие мероприятия пройдут в День космонавтики в Алтайском крае 12 апреля 2023 года.

Музей космонавтики

Основная масса мероприятий ожидаемо состоится на малой родине Германа Титова, в селе Полковниково Косихинского района. С 12 по 15 апреля здесь пройдет VII краевой фестиваль космоса «Я. Алтай. Вселенная». Он посвящен памяти космонавта. Под эгидой этого фестиваля проведут больше 30 мероприятий.

– Особенно праздничным и насыщенным станет день 12 апреля. В 10:30 в музее состоится открытие выставки «Миниатюрный космос», на которой будут представлены коллекции значков, монет, марок на космическую тему из собрания музея. Уникальная возможность представится в этот день посетителям выставки, рассмотреть марки 1960-х годов через специальные устройства: лупу, стереоскоп и диапроектор, - рассказывают в министерстве культуры Алтайского края.

Торжественное открытие фестиваля состоится в 11 часов. В концерте примут участие творческие коллективы района. После этого в небо запустят действующие модели ракет. Их подготовили ребята из авиамодельного объединения «Форсаж» (г. Барнаул), Бийского промышленно-технологического колледжа и кружка ракетного моделирования, организованного музеем совместно с Полковниковской школой.

Параллельно с этим в музее откроют выставку детского технического творчества «КосмоТехноСтарт». Посетить ее можно будет на протяжении всех дней космического фестиваля.

– 13 апреля в музее будет работать мобильный планетарий, – продолжают организаторы.

В этот день школьники Косихинского района смогут совершенно бесплатно увидеть настоящую полнокупольную программу и, возможно, узнать много нового о загадочном космосе. Кроме этого для посетителей готовят увлекательные квесты, викторины и интерактивные программы.

14 апреля с 10.00 до 14.00 пройдет II региональный форум «Молодежные чтения», посвященный памяти Германа Титова.

– Учащиеся школ, гимназий, лицеев из городов и районов Алтайского края и Новосибирской области представят свои исследовательские и творческие работы на суд компетентного жюри Форума, - рассказывают в минкульте.

в 14 часов в Музее космонавтики состоятся встреча с Героем Российской Федерации, летчиком-космонавтом Центра подготовки космонавтов Сергеем Ревиным.

Закроют фестиваль 15 апреля. В этот день пройдет тематические и интерактивные экскурсии по музейному комплексу, мастер-классы и кинопрограммы. А вечером на площадке Детского музея космонавтики можно будет понаблюдать за звездами. Гостей ждут с 21 до 23 часов.

Барнаульский планетарий

В Барнаульском планетарии для Дня космонавтики 12 апреля подготовили специальную программу – «Космонавтика для детей». Юным зрителям расскажут, кто был тем самым первым человеком, кому удалось преодолеть земное притяжение.

– Увлекательное познавательное шоу для цифровых планетариев «Космонавтика для детей» позволит перенестись вслед за стартующей космической ракетой в космос и узнать, как живут и работают космонавты на орбитальной станции, что такое перегрузка и невесомость, и как с помощью космической техники изучаются Земля, Луна и другие планеты Солнечной системы, - рассказывают в планетарии.

Начнется программа в 13.00. А в 14.00 барнаульцев и гостей города приглашают на уличную программу «Наблюдаем за Солнцем». С помощью специализированного оборудования – солнечного (солярного) телескопа – Coronado Solar MAX lll, можно понаблюдать за самым теплым и ярким небесным телом.

Если же кто-то не успеет попасть на космические представления в будние дни, то в субботу, 15 апреля, состоится повтор «Космонавтики для детей». Начало в 14.00. Билеты еще есть в продаже.

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