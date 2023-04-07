В марте в одной из больниц скончался двухмесячный младенец Фото: Олег УКЛАДОВ

В начале этой недели жительница Барнаула рассказала о гибели одного из двухмесячных сыновей-близнецов. Оба ребенка попали в больницу с инфекцией, однако, несмотря на лечение, один из мальчиков скончался. Как сообщили «Комсомолке» в СУ СК по Алтайскому краю, по данному факту возбуждено уголовное дело.

«Пробка из слизи – это норма»

Председатель следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю алтайского управления Игорю Колесниченко предоставить доклад о предварительных и окончательных результатам расследования. Ход дела поставлен на контроль в центральном аппарате.

- Несмотря на ухудшение его самочувствия, тактика лечения изменена не была, а в последующем ребенок скончался, - подчеркнули в следкоме.

Напомним, мама погибшего ребенка Александра рассказала, что 13 марта ее и одного из детей госпитализировали в инфекционное отделение больницы №1 Барнаула. У мальчика обнаружили бронхиолит (воспаление нижних отделов дыхательной системы, прим. ред.). По словам женщины, медперсонал в больнице вел себя непрофессионально: выгонял родительницу за дверь, когда у малыша брали кровь из вены, а также якобы использовал иголки, не подходящие по размеру для младенца. Кроме того, мамочка возмутилась антисанитарией.

Вскоре заболел и второй близнец, который находился дома с отцом. Его тоже госпитализировали и назначили антибиотики и ингаляции. Но легче малышу не становилось: у младенца начались страшные приступы удушья. Мама мальчика успела вовремя оказать ему доврачебную помощь, а когда в палату прибежала медсестра и увидела, что ребенок начал дышать, то сказала, что «все хорошо» и ушла. Позднее пришел врач, но и он, со слов мамы, не увидел в состоянии ребенка никакой опасности.

- 19 марта малышу стало ещё хуже, пришла на смену другая врач, увидев нашего малыша в палате, сказала, что он в плохом состоянии. В обед поставили ему гормон, ребёнок уснул, и у него пошли пенистые пузыри со рта. Я побежала на пост (медсестры, прим. ред.). Там мне сказали, что это пробка из слизи, это норма, - рассказывала Александра в соцсетях.

В итоге приступ у малыша повторился. Второй приступ удушья он не пережил, даже несмотря на реанимационные действия.

По словам Александры, предварительной причиной смерти, которая указана в заключении, стала пищевая асфиксия. Мама ребенка винит врачей в том, что они не вовремя оказали помощь мальчику.

Минздрав после публикации сообщения отчитался о проведении служебной проверки и принес соболезнования семье.

Однако в этой истории не все однозначно. Позднее под постом в Barnaul22 высказалась пациентка, которая якобы лежала с Александрой в одной палате. Женщина рассказала, что мамочка якобы кормила двухмесячных близнецов коровьим молоком в тайне от врачей. От молока у малышей якобы раздувались животики. Но пока подтвердить или опровергнуть данный факт не удалось, результаты экспертизы будут позднее.

Комментарий эксперта

«Комсомолка» решила выяснить, правда ли, что коровье молоко так вредно для грудничков. Как пояснил алтайский врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры пропедевтики детских болезней АГМУ Денис Фуголь, коровье молоко не подходит для детей, как минимум, до восьми месяцев.

- Ребенок должен получать материнское грудное молоко, если такой возможности нет, то адаптированную детскую смесь. Коровье молоко не соответствует стандартам питания ребенка: в нем содержится большое количество казеина, который плохо усваивается, а также натрия. Это может дать диспепсию (нарушения переварения, прим. ред.), диарею, запоры, срыгивания и даже аллергическую реакцию. При этом аллергия может проявляться не только как сыпь на коже, но и как анафилактическая реакция – дыхательное расстройство и даже остановка сердца. Здесь много различных нюансов, - отметил врач.

При этом и адаптированные смеси нужно подбирать с умом. Нельзя пойти в магазин и купить первую понравившуюся баночку, питание ребенку должен назначить врач.

- Врач решает, какое питание нужно ребенку. Прежде чем назначить, он должен рассчитать, какой объем смеси необходим ребенку в сутки. На банке, конечно, пишут, сколько дать малышу, но это не так работает, так как у каждого свои потребности, - подчеркнул специалист.

При этом коровье молоко можно постепенно вводить в рацион ребенка после восьми месяцев, но не как основной продукт питания, а как ингредиент для приготовления прикорма – например, каши.

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