Предновогодние мероприятия в парках Барнаула: афиша на выходные 24-25 декабря

Горожан ждут веселые игры и танцы, встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой Фото: Олег УКЛАДОВ

В предстоящие выходные в парках Барнаула проведут предновогодние мероприятия. Веселые игры и танцы, встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой, катание на северных оленей – все для создания праздничного настроения.

Парк «Изумрудный»

На предстоящих выходных в парке «Изумрудный» открывается новогодняя аллея. Всех желающих приглашают принять участие в празднике «Дед Мороз и волшебный мешок изумрудов». Мероприятие начнется 24 декабря в 15:00. Посетителей ждут игры с веселыми снеговиками, катание на самых настоящих северных оленях, новогодняя фотосессия с хаски. И, конечно же, не обойдется без символа грядущего года - пушистых кроликов!

Где: парк «Изумрудный», пр. Комсомольский, 128,

Когда: 24 декабря, 15:00

Парк «Юбилейный»

Приглашает всех желающих за новогодним настроением и парк «Юбилейный». В 12.00 часов 24 декабря его посетители развешают кормушки для птиц и зверей у «Штаба белки», а в 13.00 в парк заглянет Дед Мороз. Желающих поучаствовать в предновогоднем интерактиве ждут рядом с танцплощадкой.

Где: парк «Юбилейный», ул. Малахова, 51

Когда: 24 декабря, 12:00

Парк «Центральный»

В 16.00 часов мероприятие пройдет в парке культуры и отдыха «Центральный». Для взрослых и детей подготовили программу с веселыми играми и танцами, встречу с Дедом Морозом и Снегурочкой. Гости зажгут огни на праздничном дереве. В этот же день наградят участников конкурса «Новогодняя игрушка на уличную елку». В парке будут продавать новогодние сувениры ручной работы, проведут дегустацию безалкогольного глинтвейна и напитка, сваренного на основе алтайской облепихи и апельсина.

Где: парк «Центральный»

Когда: 24 декабря, 16:00

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