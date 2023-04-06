Барнаульца обвиняют в оправдании терроризма

Возбудили уголовное дело Фото: Олег УКЛАДОВ

В отношении 28-летнего жителя Барнаула возбудили уголовное дело по статье об оправдании деятельности запрещенной международной террористической организации. Подробнее об этом рассказали в пресс-службе УФСБ по Алтайскому краю.

Как выяснили сотрудники ведомства, весной 2022 года на своей странице в одной из социальных сетей барнаулец разместил публикации, которые содержали лингвистические и психологические признаки оправдания террористических актов, которые устроили в России представили запрещенной международной террористической организации. В ФСБ подчеркнули, что житель краевой поддерживал объединения, ведущие подрывную деятельность по всему миру.

Во время обыска дома у мужчины в Барнауле изъяли литературу националистической направленности. Кроме того, обнаружили внушительную подборку материалов о деятельности запрещенной международной террористической организации.

– Правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»), – пояснили в ведомстве.

Мужчине уже предъявили обвинение, он признал свою вину. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего и продолжают расследование. По закону ему грозит лишение свободы на срок до семи лет.

Напомним, ранее мы писали о том, что за перевод террористам 7 тысяч рублей студента-иностранца из Барнаула осудили на девять лет. Речь идет о студенте из Таджикистана, который обучался в Алтайском государственном медицинском университете. Увлекшись идеологией радикального ислама, молодой человек активно просматривал все новости на тему в сети, а вскоре и перевел средства запрещенной в РФ террористической организации.

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