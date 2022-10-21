За перевод террористам 7 тысяч рублей студент-иностранец из Барнаула осужден на девять лет

Приговор суда был суров Фото: Олег УКЛАДОВ

Первый Восточный окружной военный суд признал студента – иностранца из Барнаула виновным в финансировании запрещённой в РФ террористической организации «Исламское государств». Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ.

По данным источников «КП», речь идет о студенте из Таджикистана, который обучался в Алтайском государственном медицинском университете. Увлекшись идеологией радикального ислама, молодой человек активно просматривал все новости на тему в сети.

Увидев однажды информацию о сборе средств «братьям на джихад в борьбе с неверными» студент перевел на счет террористов все имеющиеся у него в тот момент деньги - семь тысяч с копейками. Как выяснило следствие, увлеченный идеями радикального ислама парень, в этот момент уговаривал и своих знакомых поучаствовать в финансировании «братьев» (участников подразделения международной террористической организации, находящихся в Сирии). Но все они благоразумно отказались.

В ходе следствия молодой человек сначала признал свою вину, но на суде поменял показания, заявив о том, что не осознавал, насколько его действия незаконны.

Однако приговор суда был суров. Недоучившегося медика, увлеченного опасной идеологией, приговорили к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима, первые два года из которых он проведёт в тюрьме. Суд апелляционной инстанции оставил приговор без изменений.

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