Тотальный диктант в Барнауле 8 апреля 2023: список всех площадок

Текст для диктанта в этом году подготовил писатель из Владивостока Василий Авченко Фото: Олег УКЛАДОВ

Тотальный диктант 2023 пройдет в Барнауле уже в эту субботу, 8 апреля. Как сообщается на официальном сайте всероссийской акции, в этом году пройдет юбилейный, 20-ый диктант. Все желающие смогут проверить свою грамотность и познакомиться с современной русской литературой. Рассказываем, на каких площадках пройдет тотальный диктант в Барнауле 8 апреля 2023.

По информации организаторов акции, текст для диктанта в этом году подготовил писатель из Владивостока, автор романа «Правый руль» Василий Авченко. Регистрация на площадки началась еще за 10 дней. В Барнауле будут открыты четыре площадки, одна из которых закрыта. Речь идет о РАНХиГС. На сайте академии уточняется, что диктант в вузе смогут написать лишь студенты и преподаватели. Текст диктанта им прочитает алтайская поэтесса, автор нескольких сборников стихотворений, основатель проекта «Чтиво» Александра Малыгина.

А самой популярной площадкой, по традиции, оказалась краевая библиотека им. В. Я. Шишкова. Желающих написать там диктант оказалось слишком много, поэтому регистрацию уже закрыли. Для участников прочитает диктант выпускающий редактор тематических программ телеканала «Катунь 24» Анна Москаленко.

Где написать Тотальный диктант в Барнауле 8 апреля 2023?

На данный момент остаются свободными две площадки:

Средняя общеобразовательная школа № 125

Адрес: улица Шумакова, 22

Регистрация обязательна, с собой нужен паспорт.

Количество мест ограничено! Успевайте зарегистрироваться!

МБОУ СОШ № 96

Адрес: посёлок Борзовая заимка, улица Радужная, 97

Регистрация не обязательная, с собой нужен паспорт;

Текст прочитают советник директора по воспитанию МБОУ «СОШ №96» Владислав Менькин и учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ №96» Елена Пушкарева.

Как узнать результаты Тотального диктанта 2023?

Еще до начала акции к тексту диктанта подготовлены подробные комментарии. Эксперты учитывают каждую запятую и предусматривают все возможные варианты расстановки знаков препинания. Каждая работа проверяется филологами несколько раз.

Оценка выставляется по следующим критериям:

Чтобы узнать свой результат, нужно авторизоваться на сайте акции. В личном кабинете выберите вкладку «События», и результат отобразится автоматически.

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