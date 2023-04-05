В Алтайском крае проснулись клещи

Сезон активности клещей в Алтайском крае набирает обороты Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае уже регистрируют случаи присасывания клещей. 30 марта членистоногое на себе заметила 7-летняя девочка. Подробнее о том, что делать при встрече с кровососами, а также о прогнозе их численности в 2023 году, рассказала Елена Черкашина, главный специалист-эксперт управления Роспотребнадзора по региону.

Сезон активности клещей в Алтайском крае набирает обороты.

– Первых клещей на территории населенных пунктов энтомологи, выходя в антропургические очаги, обнаружили в районе 20-х числа марта. Первый случай обращения по поводу присасывания клеща зарегистрировали 30 марта в селе Благовещенка, – отметила Елена Николаевна.

Первой в этом сезоне пострадала 7-летняя девочка, она не выезжала за пределы села. С ребенка оперативно сняли клеща, ввели иммуноглобулин, сельчанка находится под наблюдением. Пока никаких клинических проявлений болезней нет.

С каждым днем в регионе становится все теплее, поэтому растет обращаемость в больницы. В частности, случаи присасывания клещей также зарегистрировали в Михайловском районе и Барнауле. При этом в городах кровососы в начале весны обычно не очень активны. Чаще всего пик регистрируют в первых числах мая, когда люди чаще выезжают на природу.

В этом году в Алтайском крае прогнозируют высокую численность клещей.

– Ожидается напряженный сезон, потому что у нас идет трех-четырехлетний цикл и в прошлом году было нарастание как количества пострадавших, так и активности клещей. Многое зависит от природных условий. Вообще у нас такая территория, где расслабиться никак не приходится, – добавила Елена Черкашина.

Традиционно клещи предпочитают окраины лесов, где солнечно и тепло. Обычно они находятся на сухой растительности у тропинок. Важно не забывать, что клещи обитают не только в лесах и полях, но и в городах, куда их могут случайно завезти люди на одежде, животных или машине.

– Клещи встречают на территории всего Алтайского края. 80% присасываний регистрируют в сельской местности, – подчеркнула представитель Роспотребнадзора.

Если вы заметили на себе клеща, то следует как можно быстрее обращаться за медицинской помощью в поликлинику по месту жительства для решения вопроса о необходимости введения иммуноглобулина.

Ранее мы подробно рассказывали о том, у жителей Алтайского края по-прежнему есть возможность поставить прививку от энцефалита. Бесплатно это могут сделать дети до 17 лет, проживающие на территориях с высоким риском заражения. В крае и республике к ним относят все районы. Взрослое же могут поставить вакцину за деньги.

Добавим, что в соседней Республике Алтай первым от присасывания клеща пострадал житель Чемальского района. Мужчина не выезжал за пределы населенного пункта и заметил на себе кровососа еще 15 марта.

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