Юные модели из Барнаула покорили подиум Главной детской недели моды Kids Fashion Week в Москве

Самой младшей модели из Барнаула всего 4 годика, а старшей – 22. Фото: предоставлено продюсерским центром «Грани»

Юные модели из Барнаула приняли участие в Главной детской неделе моды Kids Fashion Week, которая проходила в Москве. Свои коллекции представляли более двух десятков ведущих брендов и начинающих дизайнеров. Подробнее об этом – в материале «Комсомолки».

Открытие 12-го сезона Kids Fashion Week, с размахом прошло 25-26 марта в Центральном детском магазине на Лубянке. Среди юных моделей коллекции дизайнеров на подиуме представляли девять красавиц из Барнаула, прошедших кастинг. Все они воспитанницы центра эстетического развития детей «Jule’s». Самой младшей из них всего 4 годика, а старшей – 22. Всего в показах участвовало более 300 моделей из разных уголков страны.

Фото: предоставлено продюсерским центром «Грани»

Как рассказала руководитель центра Юлия Китаева, для ее воспитанниц это был первый подобный опыт участия в таком масштабном мероприятии. По данным организатора – продюсерского центра «Грани», неделя моды собрала около 20 тысяч зрителей, не считая онлайн-аудитории.

– Это колоссальный опыт для нашего коллектива. Первый выход на большой подиум, первая работа лично с дизайнерами бренда, первые репетиции с другими моделями, первая работа на Всероссийской трансляции. Самое ценное, что главный режиссер похвалил девочек, – рассказывается Юлия.

Фото: предоставлено продюсерским центром «Грани»

Свои коллекции на неделе моды представили бренды Маленькая леди, Choupette, Stilnyashka, Original Marines (Италия), Boboli (Испания), Fidgilia и многие другие. Показ L’erede прошел в коллаборации с певцом и продюсером Домиником Джокером и певицей Катей Кокориной.

- У девочек был очень напряженный график: с семи утра начинались репетиции, затем примерка, потом опять репетиции, - делится впечатлениями Наталья Крылова, мама двух юных участниц показа, - Длина подиума составила 22 метра! Но все девочки большие молодцы, справились отлично, получили высокую оценку и приглашение на следующую неделю моды осенью. Спасибо руководителю Юлии Китаевой за их подготовку и поддержку.

Девочки-модели тоже остались под большим впечатлением от участия в неделе моды и в целом от поездки в столицу. До сих пор участниц захлестывают эмоции.

Крылова Лена, 12 лет:

– Я, конечно, очень волновалась, что сделаю, что-то не так, но одновременно и радовалась, что выступлю перед такой большой аудиторией.

Азарова Соня, 16 лет:

– Общая атмосфера мероприятия впечатляет. Это возможность вживую увидеться со многими медийными личностями. Полезны были во время репетиции советы режиссера-постановщика. Перед выходом, я конечно, волновалась. Но, идя по подиуму, кайфовала от вспышек камер, света софитов. От того, что на меня смотрит так много людей!

Фото: предоставлено продюсерским центром «Грани»

Фукалова Полина, 12 лет:

– Я даже сначала не осознавала, что я в Москве на таком большом показе. Впечатлений масса. Это было просто суперские каникулы!

Юные модели намерены приехать в Москву вновь уже на осеннюю неделю моды. Причем на этот раз коллектив планирует привезти свою коллекцию детской одежды: выпускные платья, школьную форму и повседневные образы.

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