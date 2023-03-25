Все красавчики, как на подбор. Чем удивят публику участники конкурса «Мистер Барнаул - 2023»

Слева направо: Татьяна Жилина, Евгений Рыбка, Кирилл Сергиенко, Данил Хильченко, Антон Воронин Фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА

В мае состоится конкурс «Мистер Барнаул - 2023». За титул красавчика нашего города будут бороться 10 парней. Все – как на подбор. Четверо из них пришли в студию радио «Комсомольская правда» - Барнаул». А возглавила эту «банду» Татьяна Жилина - руководитель модельного агентства, которое является организатором конкурса.

- Мы традиционно объявили кастинг по всему Алтайскому краю, по итогам выбрали самых красивых, талантливых, сильных и спортивных. И теперь из 10 человек предстоит определить самого-самого. Победитель отправится представлять наш край на финал престижного конкурса «Мистер Россия – 2023» в сентябре в Ростов-на-Дону, - говорит Татьяна Жилина.

Перед испытанием ребята рассказали о своей жизни, увлечениях и ответили на каверзные вопросы.

Кто есть кто и как попали на конкурс

Данил Хильченко, 17 лет:

- На данный момент я нигде не учусь, работаю аниматором, увлекаюсь акробатикой и брейк-дансом. Также занимаюсь благотворительностью. На одном из благотворительных проектов и познакомился с Татьяной Жилиной. Меня заметили и предложили выступать. Я готов получить корону победителя. Считаю, что каждый ее достоин, а я тем более.

Евгений Рыбка, 19 лет:

- Учусь в Барнаульском кооперативном техникуме на юриста. Мне скинула объявление о конкурсе подруга, после чего я решил попробовать себя. Любой опыт в жизни нужен, и этот не будет лишним. Возможно, после мероприятия продолжу карьеру модели. Может, в качестве хобби.

Кирилл Сергиенко, 17 лет:

- Я ученик 11 класса 75-й школы Барнаула. Узнал о конкурсе случайно. Меня нашла в соцсетях помощница Татьяны Жилиной и предложила поучаствовать. Долго не раздумывая, решил испытать себя, ведь это возможность получить новый опыт, новые знания.

Антон Воронин, 17 лет:

- Ученик 11 класса 125-й школы Барнаула, занимаюсь футболом, играл, в том числе и в Москве в нескольких командах. В будущем хочу получить профессию модели – мне это интересно. На конкурс попал благодаря крестному папе. Он отправил мне сообщение о кастинге, я приехал и прошел его.

Какие творческие номера подготовили для конкурса

Данил Хильченко:

- Так как я занимаюсь акробатикой и брейк-дансом, то готовлю не просто номер, а фееричное шоу. Я хочу, чтобы выступление сначала вызвало вау-эффект, а потом грусть, то есть чтобы зритель испытал эмоциональные качели.

Евгений Рыбка:

- Скорее всего, буду петь. Я никогда не занимался вокалом, и для меня это будет в новинку. Я долго подбирал композицию, которая может зацепить, пробрать до мурашек. И мой выбор пал на одну песню, но какую - не скажу. Пусть это будет сюрпризом.

Кирилл Сергиенко:

- Я выразительно прочту наизусть отрывок из романа Юрия Бондырева «Юность командиров» - с чувством, с толком, с расстановкой.

Антон Воронин:

- Я хочу разбавить творческий номер спортом, буду ставить футбольный фристайл. Затем буду читать собственный стих на тему мужской красоты.

Есть ли у вас отношения и какие девушки вам нравятся

Данил Хильченко:

- У меня есть подруга, и главное, чтобы она не слышала, какие девушки мне нравятся. В целом я считаю, что дама должна быть красивой не только внешне, но и духовно. А еще для меня важна опрятность в девушках.

Данил Хильченко увлекается акробатикой и брейк-дансом Фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА

Евгений Рыбка:

- Я сейчас свободен, занимаюсь саморазвитием. В первую очередь, мне важна душа. Должно быть взаимопонимание, общие интересы. Конечно, красота тоже должна присутствовать. В девушках привлекают рыжий и красноватый оттенки волос.

Кирилл Сергиенко:

- У меня нет определенного эталона женской красоты. Зато есть девушка, и мне важно, чтобы у нас с ней совпадали взгляды. Я считаю, что если в монументальных вещах люди не сходятся, то и отношения строить незачем.

Антон Воронин:

- Я расстался с девушкой около года назад - это было тяжело. Но я благодарен этой девочке: она меня окрыляла. До нее я не понимал, что такое любовь. У меня нет критериев для девушек. В первую очередь, важно, как ты себя с ней чувствуешь.

Блиц-вопросы, блиц-ответы

- Данил, твой жизненный девиз?

- Лучше рискнуть и пожалеть, нежели не рискнуть и жалеть об этом всю жизнь.

- Евгений, о чем точно не нужно знать мужчине?

- Ответ не однозначен, думаю, у каждого мужчины он будет свой. Я же думаю, что не стоит знать, что у девушки в переписках.

- Кирилл, женщина должна быть сильной?

- Женщины и так сильный пол. Когда мужчин нет рядом, они коня на скаку остановят. Но они это скрывают, чтобы показаться слабенькими, и чтобы мужчины могли проявить себя в полной красе.

- Антон, твое самое романтичное свидание?

- Я был в Москве, где у меня были просмотры в футбольную команду. А 8 марта мы отмечали с девушкой год, и я отпросился, чтобы провести этот день с ней. Купил билеты и прилетел в Барнаул.

- Данил, что такое настоящая любовь?

- Думаю, что это когда оба понимают друг друга. И когда один идет на уступки другому, чтобы сохранить отношения.

- Кирилл, назови три своих слабости.

- Я сладкоежка, хотя стараюсь ограничивать себя в этом. И ленивый - не хватает мотивации что-то сделать. Больше слабостей нет.

- Женя, что у тебя всегда вызывает улыбку?

- Я жизнерадостный и стараюсь по максимуму радоваться жизни. У меня всегда улыбка до ушей.

- Антон, какой должна быть идеальная жизнь?

- Тебя должны окружать люди, которых ты любишь и которые любят тебя.

- Данил, какое самое большое достижение в жизни?

- Это общение с людьми, потому что каждый человек мне что-то может дать.

- Кирилл, у тебя есть места силы?

- Это природа, чистый воздух, щебетание птиц... В эти моменты я наполняюсь силой и готов к новым подвигами.

- Женя, какие фильмы любишь и можешь ли заплакать во время просмотра?

- Самый любимый жанр – фантастика. Но также люблю романтику. Иногда во время романтического фильма могу пустить слезинку.

- Антон, веришь в судьбу? Были ли в жизни судьбоносные случаи?

- Конечно, верю. Я считаю, что вся жизнь построена на таких случаях.

- Данил, на что тебе не жалко было бы потратить огромные деньги?

- На благотворительность.

- Кирилл, в какой город ты бы переехал хоть завтра?

- Санкт-Петербург. Очень уж близка мне его эстетика, атмосфера, пейзажи и архитектура.

- Женя, чему хотел бы научиться в жизни?

- Всем понемногу. Чем больше ты получаешь знаний, тем более многогранной личностью ты становишься.

Кстати

Какие испытания предстоит пройти парням

На конкурсе «Мистер Барнаул - 2023» ребятам предстоит продемонстрировать себя в пяти испытаниях:

- Экспрессивное дефиле с включением танцевальных элементов. Парни представят одежду в стиле кэжуал от барнаульских брендов.

- Речевая визитка. Каждый участник расскажет о себе, о своих талантах, достижениях и планах.

- Интервью. Конкурсантам нужно будет ответить на вопросы жюри.

- Творческий конкурс. Это самое яркое испытание, на котором парни покажут свои таланты.

- Финальный выход. Парни пройдут по сцене в классических, деловых костюмах.

Кстати, в этом году победителю конкурса красоты, возможно, впервые вручат мужской вариант короны. Ранее украшение получали только дамы.

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