В реанимацию за сутки: алтайский врач рассказал о всплесках менингококковой инфекции

Менингококковая инфекция может вызвать тяжелые осложнения Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае ежегодно регистрируются случаи заболевания менингококковой инфекцией, в том числе в тяжелой форме, и это не случайность. Дело в том, что для этой инфекции характерна периодичность, с определенными волнами подъема и снижения. Длится один период 10 лет. Врачи прогнозируют, что в последующие годы возможно увеличение тяжелых случаев. О том, чем опасна менингококковая инфекция и какие у ней симптомы «Комсомолке» рассказал врач-инфекционист Шевченко Валерий Владимирович.

Менингококковая инфекция – это острое инфекционное заболевание. Оно может протекать как бессимптомно, так и с достаточно тяжелыми симптомами, или, как говорят врачи, в виде генерализованной формы с осложнениями, вплоть до летального исхода.

Легкая, или локализованная форма характерна тем, что ее невозможно отличить от ОРВИ. Типичный насморк и боль в горле никак не выдают эту инфекцию. Возможен вариант бессимптомного носительства менингококка. Такая форма не представляет никакой опасности для носителя, но он, в свою очередь, может заражать других. Генерализованной форме чаще подвержены дети от 6 месяцев до 2 лет, но возможна и у взрослых.

Следует отметить, что в календаре профилактических прививок вакцинация против менингококковой инфекции не является всегда обязательной в определённом возрасте или для определённых континентов. Но включена в перечень проводимой вакцинации по эпидемическим показаниям, т.е. проводится в очагах инфекции, а также в случае эпидемии.

Менингококковую инфекцию в генерализованной форме трудно с чем-то спутать:

- Основные симптомы – это повышение температуры тела, выраженное недомогание, сильная головная боль, возможна рвота, изменение сознания. Ярким признаком попадания бактерии в кровь является геморрагическая сыпь — это кровавая сыпь, похожая на кляксы багрово-синего цвета. Также тяжелая форма может проявиться в форме менингита. Тогда наблюдается ригидность мышц шеи, то есть невозможно наклонить голову вперед, лихорадка, сильнейшая головная боль. Ну, и конечно стремительное течение – буквально за сутки состояние может ухудшиться настолько, что потребуются помощь на уровне реанимации, - говорит Валерий Владимирович.

Самым надежным способом защиты является вакцина. При этом, подхватить эту инфекцию довольно сложно. Возбудитель менингококка крайне неустойчив в окружающей среде и для передачи от одного человека к другому требуется тесный длительный контакт. Грубо говоря, в автобусе, проехав две остановки, заразиться этой инфекцией почти невозможно.

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