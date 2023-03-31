На Алтае закончилась вакцина от ветрянки: инфекционист рассказал, чем это может грозить

Прививка от ветрянки не является обязательной Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае возник дефицит вакцины от ветряной оспы. «Комсомолка» поговорила с врачом-инфекционистом Шевченко Валерием Владимировичем о том, чем грозит ее отсутствие.

Ветрянкой, или ветряной оспой болеют преимущественно дети, при этом в детском возрасте заболевание протекает в более легкой форме. Если вовремя обратиться за медицинской помощью, то осложнений в виде присоединения бактериальной инфекции можно избежать. Многие родители вообще считают, что переболеть ветрянкой нужно обязательно, ведь тогда сформируется пожизненный иммунитет.

Взрослые переносят ветряную оспу тяжелее, хотя болеют ей значительно реже. Если в детстве не удалось переболеть этой вирусной инфекцией, то можно поставить прививку сейчас. Вот только в настоящий момент есть проблема с вакциной от ветрянки. Ее закупали в Бельгии и США, но поставки прекратились в декабре. Планируется, что в будущем появится отечественный аналог.

Кому показана прививка?

- Вакцина от ветряной оспы не входит в национальный календарь прививок, а стало быть, в рамках бесплатной вакцинации прививаются ей только те, кто входит в группу риска. Это люди с иммунодефицитом, например, вызванным приемом препаратов подавляющих иммунитет. Можно сюда отнести и солдат-срочников. Болезнь распространяется очень быстро и это грозит дополнительными хлопотами. Детям прививка от ветрянки тоже не обязательна, все исключительно по желанию родителей.

Когда нужно ставить вакцину?

- Если идет речь о том, что был контакт с заболевшим, то вакцину необходимо поставить в первые 72 часа после этого. Но особенность ветряной оспы такова, что заразиться ей можно еще до того, как проявились первые симптомы. Поэтому узнать точно, сколько времени прошло с момента заражения очень сложно. Вакцинироваться имеет смысл в целях профилактики, еще до контакта. Но надо понимать, что помимо вакцины от ветрянки, существуют и более актуальные, например, та же вакцина от гриппа, от краснухи, от кори. Вызывает и опасение распространение менингококковой инфекции. Осложнения от нее могут быть тяжелыми, вплоть до летального исхода и по прогнозам, с каждым годом все больше людей будут переносить ее именно в тяжелой форме. Подходить к вакцинации стоит с умом. Помимо национального календаря, существует и календарь по эпидемическим показаниями, и, конечно, можно поставить вообще все прививки оттуда, но надо помнить, что любая вакцина может вызвать, например, аллергическую реакцию. Поэтому нужно взвесить все за и против. Если болеть во взрослом возрасте не хочется, то имеет смысл привиться и от ветряной оспы заранее.

Опасность ветрянки при беременности?

- В данном случае широко вакцинация не используется. Если заболеть ветрянкой на ранних сроках, то существует риск прерывания беременности. Но это бывает и при гриппе, и при других инфекционных заболеваниях. Что касается позднего срока, то ребенок может родиться с клиникой ветряной оспы, а так как иммунитет у него еще не сформирован, могут быть осложнения. Но случается это с единицами, говорить о массовом характере в этом случае нельзя.

Чем опасен дефицит вакцины?

- Я думаю, что в ближайшем времени вакцина от ветряной оспы появится. За то время, пока ее нет на рынке, ничего значительного со здоровьем населения не произойдет. Дефицит вакцины от ветрянки не опасен. Эпидемии никакой нет, лечится ветряная оспа весьма успешно. Да, у взрослых протекает с более сильной интоксикацией, но если вовремя обратиться за медицинской помощью, то избежать осложнений можно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус – всё? Куда пропала инфекция, которую еще недавно все боялись

Алтайский эпидемиолог рассказал о ситуации с коронавирусом весной 2023 года (подробнее)