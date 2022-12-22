Раскопки в Денисовой пещере. Фото из презентации Михаила Шунькова

В минувшем археологическом сезоне по всей территории Западной Сибири и приграничных странах проходили масштабные исследовательские работы. Всего было задействовано больше десятка полевых отрядов, которые в том числе вели раскопки на Алтае. О том, какие были сделаны открытия, рассказали члены СО РАН Михаил Шуньков и Вячеслав Молодин.

Денисовец друг неандертальца

– В основном работы были посвящены самым древним этапам появления здесь человека, проблеме расселения с Запада на Восток первобытного человека. Если быть точнее, то это хронологические рамки от 500 тысяч лет до 100 тысяч лет, - говорит заведующий отделом археологии каменного века Института археологии и этнографии СО РАН, член-корреспондент РАН Михаил Шуньков.

Для ученых особый интерес на территории Алтайского края, конечно же, имеет Денисова пещера. На первый взгляд это достаточно небольшая стоянка древнего человека, но если в прямом смысле слова копнуть глубже, то открываются уникальные подробности.

- На территории Сибири наиболее древние находки первых людей встречаются недалеко от широко известной Денисовой пещеры – это памятник Карама. Его возраст – 800-600 тысяч лет. Но затем наступает достаточно длинный перерыв, порядка 300 тысяч лет, когда на всей этой огромной территории никаких остатков человеческой деятельности не зафиксировано, - продолжает спикер.

Ученые полагают, что это было как-то связано с ухудшением природных и погодных условий. Существует две версии: либо человек ушел куда-то южнее, где был более благоприятный климат, либо он вымер.

- Благодаря проведенным работам мы можем уверенно говорить, что культура денисовского человека была принесена с Запада на Восток, из западных районов ближнего Востока, через центральные азиатские нагорья, через Тибет и Гималаи, - говорит Шуньков.

Несмотря на широкое расселение, на сегодняшний момент известно только о тех точках, где были обнаружены останки денисовца: собственно, Денисова пещера, пещера на востоке Тибете и в пещере в Лаосе.

- К сожалению, в этом году не было ярких находок, потому что они залегают в более поздних слоях денисовского человека, - поясняет член-корреспондент РАН.

Кстати, специалисты не сразу определили: вместе ли сосуществовали денисовцы и неандертальцы или в разные периоды. Однако находки, которые были сделаны в свое время установили, что в целом они жили по соседству.

- Судя по тем археологическим материалам, которые мы изучали, у нас были очень серьезные основания предполагать об их совместном обитании. Потому что если бы это было попеременное обитание, то мы бы наблюдали резкую смену культур. А у нас отмечается плавная эволюция материальных культур, - рассказывает Михаил Шуньков. – Несколько лет назад мы получили яркое тому подтверждение – косточка девочки-гибрида. Ее матерью была неандерталка, а отец – денисовцем. Это достаточно серьезный аргумент в пользу совместного сосуществования.

Сейчас же при исследовании образцов в верхних слоях были получены первые генетические доказательства присутствия homo sapiens. Причем конкретно костных останков до сих пор не обнаружено.

- То есть рано или поздно он все равно должен был появиться. Так что несомненно денисовский человек также вступал с ним в культурное и биологическое взаимодействие, - завершает спикер свой доклад.

Древние курганы

Несколько отрядов археологов также минувшим летом работали в Республике Алтай. В частности, раскопки велись в Кош-Агачском районе в низовьях реки Елангаш. В Чуйской степи были обнаружены поминальные оградки тюркского времени.

- Еще одно очень важное открытие – новые петроглифы на хорошо известном памятнике Калбак-Таш. Данная композиция была открыта впервые. Она была нанесена способом граффити. На изображении в определенной позе показаны животные. Эта поза дает основания полагать, к какому именно времени они относятся, - говорит заведующий отделом археологии палеометалла Института археологии и этнографии СО РАН, академик РАН Вячеслав Молодин. – Примерно – 8-7 век до нашей эры.

Новые петроглифы. Фото из презентации Вячеслава Молодина

Помимо этого большие работы проводились в Могильнике Курайка (Кош-Агачский район). Его относят к Гуннскому времени (3-4 век до н.э.). Ученые изучали место погребения на протяжении нескольких археологических сезонов. На сегодняшний день, вероятнее всего, их миссия завершена. Из интересных находок, сделанных здесь, можно отметить пояс.

В Усть-Коксинском районе продолжает исследования член-корреспондент РАН Наталья Полосьмак. Именно она в свое время обнаружила принцессу Укока. Так что данная территория для нее представляет огромный интерес. В Катандинской долине она проводила раскопки на большом кургане, относящемся к раннему железному веку. Это было несколько спорное решение, поскольку археологический объект подвергся разграблению. План достаточно обширный и все успеть за одно лето не получилось, так что в следующем сезоне Полосьмак вновь вернется на Алтай.

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