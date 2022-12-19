Алтайские ученые получили патент на уникальный способ раскопок курганов

Раскопки кургана. Фото: АлтГУ

В уходящем году ученые института истории и международных отношений Алтайского государственного университета получили патент на уникальный способ ведения раскопок древних курганов.

Авторами инновации являются д.и.н., профессор кафедры археологии, этнографии и музеологии Вадим Горбунов, а также д.и.н., завкафедрой археологии, этнографии и музеологии, профессор Алексей Тишкин. Они придумали способ раскопок без этих самых раскопок. И при этом определяется местонахождение важных находок.

– Новый способ раскопок позволял не только сэкономить время и уменьшить стоимость работ, но и детально фиксировать важные археологические объекты и находки, которые при использовании техники (тракторов, скреперов и др.) могли быть повреждены, – рассказывает Алексей Тишкин. – Большой курган часто окружает ров, который, с одной стороны, являлся своеобразной границей между реальным и потусторонним миром, а, с другой стороны, имел практическое и ритуальное значение. Изо рва брали землю для того, чтобы соорудить насыпь. Там делались жертвоприношения.

Прежде чем прийти к своему открытию, ученые провели громадную работу на территории Приобского плато. Экспериментировали, проверяли эффективность. При этом все раскопки они вели вручную, как показывают в документальных фильмах: сами копали лопатами, использовали совочки и кисточки… А ведь зачастую древние курганы вскрывают землеройной техникой: бульдозером, скрепером, транспортером.

Суть нового запатентованного способа исследования курганов заключается в четком алгоритме действий: сначала разбивка раскопа, затем планирование мест для укладки грунта и завершая восстановлением первоначального облика всей территории. К примеру, свои раскопки Горбунов и Тишкин начинали не с самого верха насыпи, а на отдалении. Первым делом заходили в ров. Часто именно в этой части встречаются важные археологические материалы: предметы керамики, кости людей и животных, артефакты и многое другое. Только после вскрытия рва начинается поэтапное исследование остальных сегментов.

Данная модель доказала свою эффективность во время исследования курганов в Шелаболихинском, Павловском, Калманском и Алейском районах, а также в средневековом комплексе Сростки-I. Там ученые обнаружили массу уникального и интересного материала, который позволил назвать Приобское плато центром крупного объединения, обозначаемого сросткинской культурой.

Как рассказывают в АлтГУ, данное объединение играло существенную роль в процессе взаимодействия таких кочевых империй, как Тюркский, Кыргызский и Кимакский каганаты.

Впервые ученые рассказали о своей методике исследования в монографии, но патент необходимо было получить до ее выхода, так что пришлось приложить усилия сначала к оформлению всей документации.

– Было непросто: нужно было не только дать описание и продемонстрировать чертежи, которые доказывают реальность воплощения, но и проанализировать всю литературу по археологии и реально показать, что предложенный нами способ ранее не использовался в оформленном виде. Это первый опыт получения патента археологами АлтГУ, и он был, своего рода, экспериментальным. Надеюсь, что этот пример позволит и другим гуманитариям подумать по поводу патентования своих наработок, — говорит Алексей Тишкин.

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