Энергия - в наших сердцах

Фото из архива компании

В девяти филиалах Алтайкрай-энерго работают около двух тысяч сотрудников. Компания осуществляет свою деятельность в 116 населенных пунктах, 9 из которых - города. О сложной, но интересной работе коллектива, значимых проектах, наставничестве и трудовых династиях корреспонденту «КП» рассказала заместитель генерального директора по управлению персоналом - начальник департамента Надежда Кутьева.

Кадры решают все

Ни для кого не секрет, что предприятиям не хватает квалифицированных рабочих кадров. Чтобы решить эту проблему, в Алтайкрайэнерго усилили профориентационную работу с молодежью. Основной акцент сделали на взаимодействии со средними специальными учебными заведениями, в которых готовят специалистов-энергетиков. Сегодня компания - надежный партнер 9 профильных ссузов Барнаула, Рубцовска, Бийска, Заринска, Благовещенского, Волчихинского и других районов.

Цель корпоративного проекта «Амбассадор Алтайкрайэнерго», стартовавшего в 2022 году, - положительное восприятие энергетической отрасли молодежью и привлечение ее к деятельности в компании. Для студентов организовывают встречи, во время которых сотрудники компании рассказывают о специфике профессии энергетика, делятся с ними информацией о предприятии и его истории. Проводят совместные мероприятия и выездные экскурсии в структурные подразделения, знакомят ребят с корпоративными традициями. Многие, узнав о компании побольше, решают пройти здесь практику.

«Только в этом году 23 студента Рубцовского аграрно-промышленного техникума прошли в нашей компании производственную практику. Некоторые обучающиеся остались работать у нас. Мы предоставили им возможность совмещать учебу с работой, закрепили квалифицированных наставников. Очень важно снизить психологическую нагрузку на молодого специалиста при трудоустройстве и упростить процесс его адаптации на предприятии», - говорит Надежда Кутьева.

Надежда Николаевна Кутьева. Фото из архива компании

Развитие наставничества

Наставник играет большую роль в становлении новичка. «Мы совершенствуем институт наставничества. Акцент сделали на должности контролера энергосбыта. Эти сотрудники напрямую взаимодействуют с потребителями. Поэтому умение работать с людьми, найти подход к каждому, корректно вести диалог - ключевые коммуникационные навыки контролеров, которые, безусловно, влияют на имидж предприятия. А благодаря грамотному, опытному наставнику молодой специалист быстрее их приобретет, адаптируется к новым условиям и вольется в коллектив. Более того, чтобы определить, в какой степени достигнуты поставленные цели, мы на всем процессе интеграции обучаемого в компанию проводим оценку эффективности его взаимодействия с наставником», - подчеркивает Надежда Николаевна. Она также добавила, что отправной точкой в систематизации наставничества послужило сотрудничество с экспертами Федерального центра компетенций.

Соревнуясь - учатся

Соревнования по профессиональному мастерству стали традиционными для компании. Эти состязания - возможность поделиться знаниями и опытом с коллегами, они проводятся ежегодно среди бригад электросетевых участков.

Главная цель - на практике обучить как можно больше электромонтеров. Поэтому состав бригад обновляется ежегодно. Участники соревнований преодолевают этапы испытаний, которые позволяют оценить как их практические навыки, так и знание теории. От уровня подготовки электромонтеров зависят жизни и здоровье людей. Кстати, по итогам соревнований бригада-победитель получает новый бригадный автомобиль.

Совет активистов - генератор идей

В «творческую лабораторию» компании входит совет активистов, который разрабатывает оригинальные проекты. Именно через взаимодействие с советом департамент по управлению персоналом реализует различные мероприятия.

Самые мотивационные - внутрикорпоративные конкурсы.

«Один из таких - «А вам слабо, коллеги?», который позволил раскрыть творческий потенциал наших сотрудников, прошел в текущем году. В каждом подразделении есть человек, который умеет то, чего не умеют другие. Так, Алексей Коваленко из Рубцовского филиала, например, занимается гиревым спортом. Он вместе с дочерью Полиной снял и представил ролик о здоровом образе жизни. Светлана Ивлева из Панкрушихинского участка Каменского филиала печет блины одновременно на пяти сковородах. Алексей Косинов из Славгорода поет, а его коллега Надежда Горбунова шьет платья для кукол», - рассказывает Надежда Кутьева.

Знакомство сотрудников с достижениями коллег за рамками профессиональной деятельности - основополагающий этап сплочения коллектива компании.

Фото из архива компании

Еще один проект уходящего года - «Здоровый образ жизни с Алтайкрайэнерго». Энергетикам предложили победить вредную привычку - курение. По условиям нужно было выполнить ряд задач: рассказать о себе на видео, сдать нормы ГТО и пр. Заявились 28 человек, но до финиша дошли лишь пять, причем все из Рубцовского филиала. Победителей поздравил генеральный директор компании Сергей Приб, который вручил им корпоративные подарки и сертификаты спортивного магазина.

«Наш главный праздник - День энергетика, который отмечается 22 декабря. Ежегодно мы объявляем тему, под флагом которой пройдет торжественное мероприятие в следующий раз. Например, в прошлом году филиалы представили видеоремейки известных фильмов. Получилось очень зрелищно и артистично. Массу позитивных эмоций испытали и сами герои видеороликов, и зрители», - отмечает Надежда Кутьева.

В совет активистов аппарата управления входят 10 человек, его представители есть в каждом филиале. Это инициативные сотрудники, занимающие самые разные должности. Председатель совета - начальник отдела обучения, оценки и развития персонала Елена Сальникова, по образному определению Надежды Кутьевой, креативный генератор, энергии которого хватает на всех.

Большой вклад в общественную жизнь компании делает профсоюз во главе с его председателем Сергеем Фомакиным, заместителем генерального директора по транспорту электроэнергии, за которым более 600 сотрудников, объединенных в первичные профсоюзные ячейки филиалов.

Без истории нет будущего

Успех деятельности компании определяется работающими в ней людьми. Трудовые династии - это особый показатель стабильности и престижа предприятия, его прошлое, настоящее и будущее. К 50-летию компании (Алтайкрайэнерго образовалось в 1965 году) выпустили книгу о трудовых буднях коллектива. Но эта летопись - только начало большой работы.

«Мы запустили долгосрочный проект «Семейные трудовые династии». В нем уже приняли участие шесть семей из Бийского, Змеиногорского, Рубцовского и Славгородского филиалов. Общий трудовой стаж всех работавших и работающих у нас членов этих семей - 342 года! В День энергетика династии будут награждены памятными корпоративными подарками, а главы семей получат орден. Их вклад в историю предприятия составляет 150 лет:

Жданов Василий Федорович - стаж работы в компании 46 лет;

Нечитайлов Александр Александрович - стаж работы в компании 30 лет;

Щетинин Василий Константинович - стаж работы в компании 29 лет;

Танаков Андрей Кириллович - стаж работы в компании 21 год;

Горбунова Надежда Александровна - стаж работы в компании 16 лет;

Моксина Татьяна Анатольевна - стаж работы в компании 8 лет.

На этом точку не ставим, будем и дальше рассказывать истории династий Алтайкрайэнерго на страницах корпоративной газеты и не только. Отмечу, что руководство компании всегда поддерживает креативные идеи и творческие процессы, направленные на сплочение коллектива и вовлеченность в профессию», - резюмирует Надежда Кутьева.

P.S. Пользуясь возможностью, Надежда Николаевна поздравляет коллег с профессиональным праздником - Днем энергетика - и желает им и членам их семей мирного неба, неиссякаемой энергии, стабильности, процветания и благополучия.

Автор: Илья Петров

На правах рекламы.