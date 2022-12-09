Форшмак, друлянка и солянка с сердцем марала: чем удивляют алтайские рестораны зимой

Жители и гости Алтайского края могут попробовать блюда из местных, экологически чистых продуктов Фото: Олег УКЛАДОВ

Фестиваль «Алтайская зимовка», приуроченный к открытию туристического сезона в регионе, вновь удивляет своим размахом! В этом году организаторы впервые создали уникальную гастрономическую карту: в ресторанах региона жители и гости Алтайского края могут попробовать различные блюда из местных натуральных, экологически чистых продуктов. Корреспондент «Комсомолки» лично побывала в некоторых заведениях и узнала, что подают на стол этой зимой. Осторожно, при прочитывании материала могут потечь слюнки, уберите от экранов слишком голодных людей!

Трактир «Калина красная»

Перед тем, как отправиться в свой первый гастротур, я решила – обязательно попробовать каждое блюдо, даже если живот будет полным! Вечером перед поездкой приготовила легкий ужин и уснула с улыбкой от предвкушения вкуса необычных яств.

Калина красная Фото: Олег УКЛАДОВ

Калина красная Фото: Олег УКЛАДОВ

День «X» настал! Завтрак подождет, сумку в руки и – вперед. Уже через полтора часа мы были в Бийске – именно здесь первая точка нашего гастротура. Трактир «Калина красная» был основан 22 года назад в историческом деревянном здании старого центра Бийска. Ранее это был дом купца, а теперь ресторан. Пожалуй, начать рассказ стоит с его интерьера – все выполнено в старорусском стиле: здесь вам и балалайка, и самовар с сушками, и баян, и различные интерьерные атрибуты, напоминающие о прошлых веках. Хозяева ресторана собирали их не один год.

Калина красная Фото: Олег УКЛАДОВ

Гостей встречают прекрасные девицы в кокошниках: проводили нам за стол и предложили специальное меню «Алтайской зимовки». Ассортимент здесь небольшой, но зато какой! Например, чего только стоит салат с мясом марала и соусом на основе бальзамика из красного вина с алтайскими травами. Или, вот еще любимые многими картофельные дранники с бочковыми груздями и деревенской сметанкой… А от аромата свежего борща с копченой брусникой и разварной телятиной сходит с ума не только желудок, но и голова. Алтайский хариус – это вообще отдельная песня!

Калина красная Фото: Олег УКЛАДОВ

Подача блюд оригинальная: к примеру, борщ подают в специальном горшочке с перышком лука и деревянной ложкой со сметаной. К блюдам можно заказать вкуснейший травяной чай, кофе или же домашнюю настойку!

Стоит ли говорить о драниках: картофель и грибы, по-моему, одно из самых идеальных гастрономических сочетаний, существующих в мире. Хариус получился тоже достаточно вкусным: специи добавлены в меру, аппетитно зажарена корочка, и рыба внутри не сухая. Салат с маралом понравился больше всего, но соуса показалось маловато.

«Золото Алтая»

Следующий пункт назначения – село Новотырышкино. Здесь, на берегу озера недалеко от Белокурихи, расположился четырехзвездочный гостиничный комплекс «Золото Алтая» в русских традициях. На территории есть трапезная «Разгуляй».

Золото Алтая Фото: Олег УКЛАДОВ

Как рассказали «Комсомолке» шеф-повара Николай Органов и Павел Стафеев, комплекс имеет свой огород и даже свой скот, благодаря чему на кухне практически круглый год свежие овощи и домашнее мясо. Даже сметану и сгущенку здесь делают сами.

Золото Алтая Фото: Олег УКЛАДОВ

Посреди большого деревянного зала трапезной находится очаг, который зимой придает особую атмосферу заведению. Прямо здесь, на деревянном угле, повара готовят свои шедевры.

Золото Алтая Фото: Олег УКЛАДОВ

- На дровяном угле блюдо приобретает совсем другой аромат. А летом мы стараемся не использовать очаг – готовим на открытых мангальных зонах на улице, - рассказал Павел Стафеев.

Золото Алтая Фото: Олег УКЛАДОВ

В меню «Алтайской зимовки» были следующие блюда:

- Козленок в ароматных травах с овощами на углях;

- Бургер с бифштексом из мяса марала;

- Русские блины с домашней сметаной, алтайским медом и домашним вареньем.

Золото Алтая Фото: Олег УКЛАДОВ

Мясо козленка подается сразу на компанию из 3-4 человек. Но, честно говоря, порции такие большие, что хватило бы и на пятерых. По вкусу это нежнейшее мясо, а овощи с обилием специй отлично его дополняют.

Золото Алтая Фото: Олег УКЛАДОВ

Бургер – один из кумиров среди всех блюд, которые я попробовала в туре. Больше всего понравилось, что в нем сохранили натуральный вкус овощей и мяса.

«Гоголь»

Следующая локация – не иначе как сказочный дом. Посреди таинственных елей, в Белокурихе-2, притаился ресторан «Гоголь». Он расположился в доме купца Андреева 1822 года постройки и является центральным объектом историко-архитектурного комплекса «Андреевская слобода».

Гоголь Фото: Олег УКЛАДОВ

Гоголь Фото: Олег УКЛАДОВ

В спецменю ресторана были представлены такие позиции:

- Теплый салат с языком;

- Форшмак из сельди;

- Друлянка;

- Брусника с кедровыми орешками и сгущенкой.

Гоголь Фото: Олег УКЛАДОВ

Теплый салат подается в глиняной посуде и чем-то напоминает жульен – язык с помидором в сливочном соусе посыпан сыром и запечен в духовке. Честно, не люблю язык, поэтому оценить по достоинству блюдо не смогла. Форшмак – это закуска с сельдью, луком и яблоком, довольно просто и вкусно.

Гоголь Фото: Олег УКЛАДОВ

Больше всего понравились друлянка и десерт (горячее представляет собой фрикадельки на «подушке» из сырных лепешек).

Гоголь Фото: Олег УКЛАДОВ

«Биршале»

Последней точкой гастротура стал культовый ресторан Белокурихи «Биршале». Если прошлые рестораны напоминали о русской классике, то здесь уже интерьер в современном стиле. О том, какие блюда подготовили специально для «Алтайской зимовки», рассказал шеф-повар Иван Баранов.

Биршале Фото: Олег УКЛАДОВ

- Для фестиваля мы выбрали блюда, которые уже были в нашем меню. В них мы используем алтайские продукты: мясо марала, папоротник Орляк, наши травы и ягоды, - отметил Иван Баранов.

Биршале Фото: Олег УКЛАДОВ

Расскажем про меню чуть подробнее:

- Сугудай из алтайской радужной форели с соусом из моченой брусники;

- Салат из сыровяленого марала;

- Фирменная солянка с сердцем марала и папоротником Орляк;

- Марал «Су-вид»;

- Алтайский черемуховый торт;

- Чай без чая с лесными ягодами.

Биршале Фото: Олег УКЛАДОВ

Нужно сказать, что в данном меню мне понравились абсолютно все блюда. Правда, цены немного кусаются, но этот ресторан считается одним из лучших в городе-курорте. Самым дорогим в спецменю стало горячее из марала – «Су-вид».

Биршале Фото: Олег УКЛАДОВ

- Это особая вырезка, которая очень дорогая, поэтому и блюдо стоит соответствующе. Мясо марала мы заказываем у частных мараловодов, - подчеркнул Иван Баранов.

Биршале Фото: Олег УКЛАДОВ

Биршале Фото: Олег УКЛАДОВ

Стоит сказать, что в гастрономическую карту Алтайского края вошли 11 ресторанов. Наш регион давно славится своими натуральными продуктами, и думаю, что в нашем регионе при его обилии ресторанов высокого класса можно смело развивать гастрономический туризм. А посмотреть карту, чтобы самим оценить местную кухню, можно по ссылке.

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