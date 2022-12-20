«Не нашли доказательств». В Барнауле приостановили уголовное дело по факту кражи цветов с кладбища

Ворованные с могилок цветы продавали на рынках города Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Жительница Барнаула Ирина Киселева на днях получила уведомление о приостановке дознания по делу воровства цветов с могилы ее матери.

Напомним, осенью Ирина Киселева похоронила маму, могилку украсила свежими цветами, поставив огромные букеты в трех вазонах. Однако на следующий день, приехав на Кировско-Булыгинское кладбище, женщина не обнаружила в одном из кашпо букета из роз. Тогда же в кладбищенской сторожке ей рассказали о том, что хищение свежих цветов с могил стало заурядным явлением.

Приехав на погост на девять дней, Ирина бессильно расплакалась - во всех трех вазах не было никаких цветов. 7 октября возмущенная цинизмом горожанка подала заявление в полицию.

На следующий день Киселева приехали на место преступления с участковым, который был настроен скептически, мол, маловероятно кого-нибудь поймать. Однако в тот же день они заметили у могилки ее мамы даму интеллигентного вида, которая шла, неся в руках охапку самых разных цветов.

Увидев человека в форме, женщина, промышляющая на цветах с похорон, заявил, что пришла навестить знакомую, с которой якобы вместе лежала в больнице после инсульта. Говорила довольно убедительно. Вот только мама Ирины Киселевой в той больнице никогда не лежала.

Поняв, что в пояснениях промахнулась, «ложная подруга покойной» тут же перестроилась, стала слезно говорить, что не от хорошей жизни по кладбищу ходит, собирая цветы и конфетки, что сын ее наркоман, а сама она - инвалид. Просила простить ее, говорила, что больше так делать не будет.

«Я его сдаю в центр наркозависимых, плачу за него деньги, но толку мало», - плакалась женщина и жаловалась, что у нее пенсия всего 11 тысяч рублей. После этого стала клясться, что больше ни одного цветочка больше с могилы Киселевой не возьмет.

- Она мгновенно сменила одну роль на другую, как хорошая актриса, -говорит Ирина. – Возможно поэтому все истории с ней (а как выяснилось, ловили ее за то же самое неоднократно – прим. авт.) поголовно заканчивались примирением.

Прощать кладбищенскую воровку Киселева была не намерена.

- Похоже, там раскрученный циничный бизнес, - предполагает она, - когда мы стояли с участковым, остановился подозрительный автомобиль, мужчина, который из него вышел, бросил взгляд на нас и резко пошел в сторону. Скорей всего, это был подельник, который приезжал за «цветами на слезах», но мы его спугнули.

Когда в полиции Ирине Киселевой предлагали заключить перемирие с подозреваемой похитительницей и что та, мол, готова возместить ущерб, женщина отвечала, что дело не в деньгах.

- А если эти цветы, пропитанные горем, кто-то подарит вашим близким, вы как к этому отнесетесь?- спрашивала она людей в форме.

17 октября по факту хищения цветов с городского кладбища было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 158 – «Кража». Во время допросов женщина, остановленная с ворованными цветами на кладбище, отвечала односложно, придерживаясь позиции, что да, цветы воровала, но с могилы матери Киселевой не брала ни цветочка. И вот теперь дознание по этому делу прекращено по части 1 статьи 208 - в силу отсутствия или не установления личности подозреваемого.

- Приостановлено потому, что не доказали виновность гражданки в хищении роз с могилы вашей матери, - сообщили Ирине Киселевой в полиции. - Она не была признана подозреваемой в силу недостаточности доказательств.

То, что у Ирины есть аудиозапись, где задержанная просит прощения и говорит, что больше воровать с могилки не будет, видимо, доказательством не посчитали.

В данный момент Ирина Киселева намерена обратиться в прокуратуру, а также попробовать привлечь к ответственности кладбищенскую воровку в гражданском судопроизводстве.

- Я с самого начала подозревала, что это дело может быть спущено на тормозах и предчувствия меня не обманули, - вздохнула собеседница.

Кстати, когда новость «Комсомолки» о воровке кладбищенских цветов перепечатали различные паблики, в соцсетях появилось множество откликов от горожан, которые также приносили цветы на могилки, а потом не обнаруживали их. Вот лишь несколько историй из «Инцидент Барнаул»:

- Точно также было в мае на этом кладбище. Похоронила мужа, утром приехали - ни одного букета. Сказать, что были в шоке - ничего не сказать. Не думаю, что деньги, вырученные на нашем горе, принесут счастье этим людям.

- Так вот это кто! Привозила мамочке букет хризантем, через три дня приезжаю, его не! И так было не раз! Как же вы, твари, додумываетесь до этого?

- Тоже у отца букет роз пропал. Как земля таких носит…

- У меня у супруга на могилке все цветы с венков пощипали, не она ли орудует?

- Нет ничего человеческого, какой же конченной надо быть…

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