Новогодние представления уже идут полным ходом Фото: Олег УКЛАДОВ

Новый год – это не только время для детских утренников и представлений для подростков. Взрослые тоже хотят праздника и он будет! Обещаем! Театры и концертные залы, в том числе, подготовили программу для тех, кому уже есть 18 лет и даже чуть больше. «Комсомолка» расскажет, какие новогодние праздники 2022-2023 в Барнауле стоит посетить.

Театр драмы

«Осторожно, любовь!» (16+)

– Совершенно праздничный спектакль! – именно так комедию характеризуют в самом театре.

Это рассказ из нашего времени. Кануне 14 февраля, вот-вот наступит День влюбленных. Жена собирается в поездку, но внезапный звонок рушит все планы. Неужели кто-то кому-то изменяет?

– Если кратко, то ситуация выглядит как-то так: «Мы не можем осуждать его за то, что он пригласил любовницу, которая притворяется моей любовницей, чтобы ты не поняла, что она на самом деле его любовница, в то время, когда я притворяюсь её любовником, чтобы он не понял, что я на самом деле - твой любовник… А тем временем настоящая любовница притворяется, что она... что она...», - рассказывают авторы постановки.

Спектакль идет всего полтора часа и скучно точно не будет! И поторопитесь – билеты практически раскуплены!

Когда: 6 января, начало в 17.30.

Где: основная сцена, ул. Молодежная, 15.

Филармония

«В Новый год с филармонией». Вокальная группа «КВАРТЕТ-ПРО» (Москва) (6+)

– Репертуар квартета разнообразный — это известные хиты от классики до современной зарубежной и отечественной эстрады, - рассказывают организаторы концерта.

Это хорошая возможность порадовать себя и своих близких в предпраздничные дни.

Когда: 24-25 декабря, начало в 18.00.

Где: ул. Ползунова, 35.

«В Новый год с филармонией: ВЕЧЕР В ОПЕРЕ» (6+)

На сцене филармонии выступят солисты мировых оперных сцен Анна Аглатова (сопрано), Николай Диденко (бас), Алексей Зеленков (баритон), Иван Почекин (скрипка) Симфонический оркестр. Дирижер вечера - Дмитрий Лузин.

Когда: 30 декабря, начало 18.00.

Где: ул. Ползунова, 35.

Концертный зал АГИК

«Мир вашему дому» (6+)

– На сцену выйдут как дебютанты (совсем юные артисты 3-4 лет), так и прославленные артисты, лауреаты Всероссийских и Международных конкурсов (старший состав). И всех их объединит желание подарить гостям светлый Рождественский праздник, - говорят организаторы.

Послушать юных дарований будет интересно как взрослым, так и детям.

Когда: 27 декабря, начало в 18.30.

Где: пр.Ленина, 66.

ДК Сибэнергомаш

Новогодняя программа «Под звон бокалов» (0+)

В программе концерта известные произведения Иоганна Штрауса и Имре Кальмана. Они приглашают гостей в уютную театральную гостиную. Ведущие праздничного вечера Таинственный Мистер Икс и загадочная Госпожа Летучая Мышь. На сцену поднимутся ведущие солисты оперетты: Вадим Летунов (солист театра «Геликон Опера»), Майя Барковская (солистка театра «Геликон Опера»), Елена Ионова (солистка Театра «Московская Оперетта») и многие другие.

Когда: 29 декабря, начало в 19.00.

Где: пр.Ленина, 147.

Крепостной театр

Шоу фокусов «Абракадабра» (6+)

Хотите поверить в чудеса? Тогда вам стоит посетить это представление. Как раз будет свободное время. Можно посетить программу как самому, так и захватить ребенка. Но удивятся ловкости рук обязательно все.

Когда: 3 января, начало в 12.00, 14.00.

Где: ул.Кирова, 51а.

Театральный капустник «Как дети» (16+)

Участники легендарной команды КВН «Дети лейтенанта Шмидта» Петр Винс и Дмитрий Никулин подготовили праздничную программу с лучшими миниатюрами.

– Это своеобразный творческий отчет за все время совместной работы в составе театра Эстрады «Дети лейтенанта Шмидта» и в составе одноименной команды КВН!

Зрителям обещают заряд невероятной бодрости и отличного настроения.

Когда: 7 января, начало в 19.00.

Где: ул.Кирова, 51а.

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