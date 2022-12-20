Хагги Вагги, «бибибон», школьная парта и AirPods: что просят в подарок дети из Алтайского края

На сайте акции опубликованы все детские письма. Фото: сайт акции «Письмо Деду Морозу»

В Алтайском крае продолжается добрая новогодняя акция от благотворительного фонда «Облака» под названием «Письмо Деду Морозу». Каждый неравнодушный житель региона может присоединиться к проекту, исполнив мечту маленьких подопечных Фонда. Всего в этом году было прислано 99 детских писем, и запросы у нынешних детей очень разные – от простых игрушек до серьезной техники.

Как рассказала «Комсомолке» исполнительный директор Фонда Марина Пшеничникова, проект существует с 2018 года. Но если раньше участвовали лишь дети из Барнаула, то в этом году к акции присоединились шесть сел Алтайского края, в которых есть пункты бесплатной выдачи вещей. Благодаря волонтерам появился и специальный сайт, на который загружены детские письма.

- Мы знаем, что в жизни малоимущих семей очень мало волшебства! Часто родители из таких семей не могут исполнить мечты своих детей, подарить игрушку или книжку, в лучшем случае детишки получают конфетку с бедного праздничного стола. Они теряют веру в добрую сказку и не ждут чудес. Нам очень хочется вернуть праздник в семьи наших подопечных и подарить веру в новогоднее чудо, - отмечают организаторы акции.

По словам Марины Игоревны, детки заказывают абсолютно разные подарки: очень много ребят загадали получить нашумевшую игрушку Хагги Вагги, другие – мечтают о наушниках, но есть и совсем скромные малыши, которые попросили в подарок всего лишь пластилин.

- Один ребенок попросил у Деда Мороза попугайчика, а в прошлом году к нам в Фонд для подарка принесли клетку с хомяками, - добавила директор.

Присоединиться к проекту и стать Дедом Морозом очень просто:

1. Пройдите по ссылке https://станьдедморозом.рф/#how на сайт акции «Письмо Деду Морозу», где опубликованы письма детей из семей Фонда.

2. Выберите письмо ребенка, чье желание вы хотели бы исполнить.

3.Запоните форму обратной связи, чтобы с вами могли связаться для уточнения всех деталей.

4.Передайте новогодний подарок для ребенка любым удобным вам способом (лично, через маркетплэйсы WB, OZON, Сбермаркет и пр., через отделение Фонда по адресу г. Барнаул, ул. Анатолия 97, 2 этаж.

Также можно рассказать в своих соцсетях о вашем добром поступке.

В настоящий момент чуть более 20 детских желаний остаются неосуществленными. Что желают детки – читайте ниже.

Надя, 11 лет, пгт. Тальменка

Здравствуй, Дедушка Мороз! Я хорошо учусь, умею печь всякие вкусняшки. Я очень хочу, чтобы ты подарил мне игрушку хаги-ваги. Мне она сразу понравилась с первого взгляда. Спасибо тебе, что подаришь. До свидания!

Кирилл, 9 лет, г. Барнаул

Здравствуй, Дед Мороз. Я мечтаю о красном велосипеде. Веду себя хорошо!

Лиля, 13 лет, г. Барнаул

Здравствуй, Дед Мороз. Поздравляю тебя с праздником, желаю тебе всего хорошего. На этот праздник я бы хотела получить наушники AirPods. Заранее спасибо и еще раз поздравляю тебя!

Женя, 13 лет, г. Барнаул

Здравствуй, Дедушка Мороз! Я поздравляю тебя с Новым годом! Желаю тебе здоровья. В этот Новый год я бы хотел попросить тебя подарить мне AirPods.

Настя, 8 лет, с. Усть-Пристань

Дед мороз, подари мне, пожалуйста, бибибона (Беби Бон) без волос и с кнопочкой на животе.

Катя, 5 лет, с. Усть-Пристань

Пусть мне Дед Мороз подарит планшет, пожалуйста.

Настя, 8 лет, с. Усть-Пристань

Дедушка Мороз, мне очень ноутбук для учебы и домик Барби.

Глеб, 7 лет, с. Новороманово

Привет дедушка Мороз, мне 7 лет. Желаю тебе здоровья, долголетия и хорошего Нового года. Подари мне, пожалуйста, Lego-машинку.

Глеб, 7 лет, с. Новороманово. Фото: сайт акции «Письмо Деду Морозу»

Слава, 10 лет, с. Новороманово

Дорогой дедушка Мороз, желаю тебе хорошего здоровья и с Новым годом. Сможешь мне подарить вертолет на пульте управления и батарейки к нему?

Макар, 8 лет, с. Новороманово

Деду Морозу! Я хочу автомат!

Захар, 6 лет, и Валя, 1 год

Здравствуйте, Дедушка Мороз. Меня зовут Захар, я хожу в детский сад, а на следующий год я уже пойду в школу. У меня есть младшая сестра, зовут ее Валюша. Ей один год. Я мечтаю о динозавре на пульте управления. А для сестренки принеси, пожалуйста, Дедушка Мороз, коляску для куклы. Желаю тебе жить долго-долго и никогда не болеть! До свидания, дорогой Дед Мороз!

Настя, 3 года, с. Быстрый Исток

Здравствуй, Дедушка мороз! Меня зовут Настя, мне 3 годика, я хожу в детский садик, мне там очень нравится. Я очень хочу Гибкий автотрек светящийся, если можно. Заранее спасибо! До встречи!!!

Саша, 4 года, г. Барнаул

Здравствуй, дорогой Дедушка Мороз! Меня зовут Саша, мне 4 года. Я очень жду Новый год и хочу куколку, которую можно кормить и купать. А моему маленькому брату Матвею – детскую игрушку. До свидания, дорогой Дедушка!

Муххаббат, 12 лет, г. Барнаул

Здравствуй, Дедушка Мороз! Поздравляю тебя с Новым годом! Желаю тебе добрых лет! Хочу попросить у тебя школьную парту, так как у меня домашнее образование (рост – 135см). Спасибо заранее.

Муххаббат, 12 лет, г. Барнаул. Фото: сайт акции «Письмо Деду Морозу»

Ульяна, 11 лет, г. Барнаул

Здравствуй, Дедушка Мороз и Снегурочка. Я помогаю маме, ну, например, выношу мусор. Я бы хотела на Новый год игрушечную швейную машинку, которая может шить. Мне она нужна, потому что хочу шить куклам вещи. У меня раньше была собака. Его звали Арчи, но мы его отдали в добрые руки. Я по нему очень скучаю.

Диана, 8 лет, пгт. Тальменка

Здравствуй, Дедушка Мороз. Меня зовут Диана, мне 8 лет. Я хочу на Новый год мягкую игрушку – большую собаку.

Милана, 2 года, пгт. Тальменка

Здравствуй, Дед Мороз! Я Милана, мне 2 года. Я хожу в садик, люблю играть в механические игрушки. Я хочу попросить у тебя механическую собачку. Чтобы она бегала, пела и так далее. До свидания!

Милана, 2 года, пгт. Тальменка. Фото: сайт акции «Письмо Деду Морозу»

Женя, 9 лет, пгт. Тальменка

Дорогой Дедушка Мороз, в этом году я себя вел хорошо, сделал много успехов. И хотел бы попросить подарить мне на Новый год 3D- ручку в наборе.

Артур, 4 года, пгт. Тальменка

Дорогой дедушка Мороз! Меня зовут Артур, мне 4 года, я вел себя хорошо, и хочу, чтобы ты мне подарил трассу для машинок.

Вика, 10 лет, пгт. Тальменка

Здравствуйте, Дедушка Мороз. Я пятый год занимаюсь народными танцами, выступаю на концертах. И также хочу научиться хорошо кататься на фигурных коньках и роликах, у меня их нет. Прошу вас подарить мне роликовые коньки на новый год. У меня 35 размер обуви. Это рисунок Вам в подарок от меня.

Андрей, 5 лет, пгт. Тальменка

Дорогой Дедушка Мороз! Поздравляю тебя с Новым годом и желаю никогда не болеть. Подари мне, пожалуйста, развивающую электровикторину про животных. Спасибо!

Дима, 10 лет, пгт. Тальменка

Меня зовут Дима, мне 10 лет. Я хочу на Новый год развивающую игрушку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Синтезатор, куртка-бомбер, коньки: алтайские депутаты положили под елку подарки для детей

Алтайские депутаты положили под елку подарки для детей из малообеспеченных семей (подробнее)