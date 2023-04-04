Нэо-юрты и дома-сферы: Алтай попал в список регионов с самыми живописными глэмпингами

В глэмпинге жилища должны вписываться в ландшафт без серьезных вмешательств в первозданную природу Фото: Олег УКЛАДОВ

Одним из трендов отдыха России в последние годы становится формат глэмпинга. В эту волну попал и Алтай, где вот-вот начнется горячий туристический сезон. Многие базы и отели уже открыли бронь на майские праздники и даже на лето. Что это такое глэмпинг, какие варианты предлагают на Алтае и во сколько это обойдется – в материале «КП».

Что такое глэмпинг?

По определению глэмпинг – разновидность кемпинга, сочетающая в себе комфорт гостиничного номера с возможностью уединенного отдыха на природе. Это некий гибрид «дикого» туризма в палатке и комфортного пребывания в отеле.

В глэмпинге жилища должны быть построены таким образом, чтобы вписываться в ландшафт без серьезных вмешательств в первозданную природу. Это может быть шатер, легкий домик или футуристическая сфера.

Внутренняя обстановка в жилищах зависит от категории средств размещения. Некоторые не уступают в удобстве обычному гостиничному номеру – внутри оборудованы туалет и душевая, проведено электричество и отопление, может быть даже кухня. В более дешевых вариантах комфорт ограничивается наличием кровати, стульев и тумбочек вместо спальных мешков.

Телецкое озеро Фото: Олег УКЛАДОВ

Варианты на Алтае

Глэмпинги на Алтае представлены довольно широко, существуют варианты как для спокойного уединенного отдыха на берегу реки, так и для любителей экстремальных развлечений, где лагерях в стоимость проживания включены конные прогулки, походы и джип-туры. Отдыхающих размещают тентхаусах, шатрах, дома-сферах, шале и даже нео-юртах.

В список самых живописных и необычных глэмпингов России «Лента.ру» включила «Ороктой-парк», расположенный на берегу горной Катуни. В обзоре сказано, что здесь можно передохнуть от цивилизации в комфортабельных тентхаусах с большой кроватью и горячим душем, а также испытать практически полный цифровой детокс. В отдельных домиках есть собственная подогреваемая купель с видом на горы и реку. Из доступных развлечений – йога, хайкинг, киновечера и галечный пляж на берегу Катуни с гамаками.

При этом это далеко не единственный и не самый удаленный от цивилизации алтайский глэмпинг. К примеру, экокемп «Мир Алтай» находится в степной местности рядом с селом Курай. На просторном огороженном участке установлены гостевые шатры и дома-сферы. Шатры предназначены для летнего проживания, сферические домики отапливаются дровяной печью. Например, глэмпинг «Lednik Camp» расположен в горах рядом с Талдуринским ледником. Туристов привозят в лагерь на вездеходах и размещают в утепленных сафари-тентах с мебелью из натуральных материалов. А гостей этно-глэмпинг «Алмат» размещают в юртах, стоящих в степи на берегу реки Сайлюгем. Внутри юрт имеются кровати с ортопедическими матрасами, электророзетки, полки и печка. Во дворе установлены туалетные кабинки, баня, качели, создана костровая зона. В 20 км от глэмпинга в селе Кокоря можно попробовать суп с ячменем, кровяную колбасу, деликатесы из бараньих внутренностей и другие блюда алтайской кухни.

Стоимость проживания в глэмпинге

В отличие от кемпинга, проживание в глэмпинге нельзя назвать бюджетным. По стоимости за сутки такие варианты могут даже быть дороже гостиниц. В мае можно найти еще варианты в пределах 5 тысяч рублей за сутки на двоих человек, летом ценник в тех же местах переваливает за 10 тысяч рублей, и в стоимость входит только проживание. Питание, развлечения оплачиваются отдельно и суммы могут доходить до сотен тысяч рублей.

Так, например, в одном из глэмпингов предлагаю 6-дневную программу на двух человек за 420 тысяч рублей. В эту сумму входит трансфер, проживание, трехразовое питание от шеф-повара, развлечения: трекинг с профессиональным гидом, выезд на водометных катерах, поездка на форелевые озера, баня и купель.

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