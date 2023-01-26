Ксения Собчак показала фото в бикини с отдыха в элитном отеле на Алтае

Ранее Собчак отдыхала на Алтае летом. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Известная журналистка и телеведущая Ксения Собчак прилетела в Республику Алтай. Фото с отдыха она выложила в личный Telegram-канал.

На снимке Собчак позирует в темно-красном бикини, закрывающем лишь интимные части тела. Телеведущая сидит в купели, окруженная зимним лесом. По всей видимости, она только вышла из парилки, так как в руках еловая ветка и рядом лежит шапка для бани.

В посте Ксения раскрыла место своего отдыха – это Altay Village на Телецком озере.

– Прошлый раз была на Алтае летом (ну вы помните), и в другом отеле. Правы были те, кто говорил, что «Altay Village» на Телецком озере прямо суперместо. Быстро сюда добраться можно только на вертолете и это создает определенный фильтр, людей мало, полное соединение с природой, - писала Собчак.

Ранее журналистка была в Горном Алтае, когда записывала интервью с Еленой Блиновской, которая в 2021 году с размахом отпраздновала в республике свой день рождения. Среди гостей блогерши были певица Нюша, телеведущая Виктория Лопырева, блогеры Артем и Валерия Чекалины, Екатерина Варнава, Филипп Киркоров и другие. Это событие назвали одним из самых дорогих праздников в истории частных вечеринок в России. Оно обошлось в сумму около 200 млн рублей.

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