В Барнауле врачи тайно стерилизовали роженицу, прописав ей после этого … контрацепцию

Ирина Сартакова более трех лет пыталась доказать вину врачей Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Суд Ленинского района Барнаула частично удовлетворил иск пациентки к Алтайскому краевому клиническому центру охраны материнства и детства. В пользу 39-летней Ирины Сартаковой с медучреждения должны взыскать 700 тысяч рублей. Плюс 350 тысяч штрафа. Речь идет о моральном вреде за осложнения после кесарева сечения и за стерилизацию, о которой женщина узнала только через полтора года во время судебного процесса.

«Грубо заштопали»

Мучительная для Ирины история началась в ноябре 2019 года.

- Мне было 36 лет, когда я попала в этот центр на плановое кесарево сечение, - рассказывает женщина. - Казалось, ничто не предвещало последующего ужаса. Двое сыновей у меня уже есть, я их рожала тоже с помощью кесарева в 2005м и 2007м году, все было благополучно, в этот раз мы с мужем ждали долгожданную девочку.

Ирина Сартакова Фото: из личного архива героя(ев) публикации

По словам Ирины, во время беседы с врачом зашла речь, что в момент операции может возникнуть опасность для жизни, и тогда, возможно, потребуется стерилизация.

- Для того, чтобы мы могли вам помочь, вы должны подписать согласие на всякий случай, - убеждала врач, протягивая бумагу, - вспоминает Ирина.- У меня были схватки, предродовое состояние, я подписала, а через несколько минут опомнилась: да как же так, меня ведь все равно спасут, если смертельная опасность будет, и тут же пошла искать врача, чтобы написать отказ, попросила при этом порвать согласие. Со слов Сартаковой, акушер-гинеколог положила ее отказ от стерилизации в папку со словами - «Потом разберемся». В итоге два противоречащих друг другу не оформленных до конца документа так и остались рядом.

Через четыре дня женщину проводили из роддома, вручив выписной эпикриз, в котором среди рекомендаций значилась и контрацепция, а о стерилизации не было ни слова.

И при выписке, и в последующие дни состояние Ирины было угнетенным.

- Сначала я ничего не могла понять. Если после предыдущих двух родов я будто летала, то в этот раз все было как в аду, - рассказывает женщина. - Еще в больнице у меня стал гноиться шов, все болело и снаружи, и внутри, по линии разреза пошли большие шишки.

Когда пациентка в назначенное время пришла снимать швы, их до конца так и не сняли из-за воспаления. Позже после вскрытия и дренирования абсцесса послеоперационного рубца хирург клиники «Здоровье» сообщил женщине, что ее зашили капроном, а не рассасывающимся материалом викрил, как значится в выписке. То же самое доктор повторил на суде.

- Заштопавшие меня допотопными нитками, отклоняясь от медицинских рекомендаций по проведению кесарева сечения, потом искали оправдание в том, что я жирная и поэтому меня можно штопать капроном, - на эмоциях рассказывает Ирина, у которой после родов не спадала высокая температура и шли кровотечения.

«Превратилась в нервное зомби»

По словам Сартаковой, из-за «лошадиных» доз антибиотиков ей пришлось бросить грудное вскармливание.

-У меня была постоянная слабость, головокружения и боль в животе, - рассказывает Ирина.- Из целеустремленной оптимистки и хохотушки я превратилась в какое-то больное нервное зомби, от которого в итоге ушел муж. Были моменты, когда мне не хотелось жить, слава богу, спасали дети. Старшему сыну сегодня 17, среднему - 15, когда Юля родилась они очень мне помогали. Я ведь даже вещи не могла поднимать, меня качало…

По словам бывшей пациентки Центра материнства и детства, вначале она отправила медиком претензию досудебного урегулирования.

- Мне нужны были не деньги, а восстановление здоровья. Организуйте лечение, отлежалась бы, обследовали, полечили и вопрос закрыли, - говорит пострадавшая. - Но никакого сочувствия и понимания не встретила.

Позднее в ответе на претензию пациентки с требованием выплатить три миллиона за моральный вред, главный врач учреждения официально ответил, что дефектов оказания медицинской помощи не выявлено.

- Медики после в суде заявляли, что если пойдут на уступки, признают вину. В тот момент я еще ничего не знала про то, что сотворили со мной во время операции,- рассказывает пострадавшая.

Операция Фото: Олег УКЛАДОВ

После шокирующей новости поседела

Известие о стерилизации для Ирины прозвучало оглушающе. К тому времени прошло уже полтора года после кесарева, претензии пациентки к медикам во всех инстанциях отметались, как шарики от бетонной стены, Сартаковой был подан иск в суд.

- На одном из судебных заседаний, врач, оперирующая меня, произнесла убийственную фразу, за точность не ручаюсь, но что-то в духе: «Что вы, мол, разводите шум из-за швов, если уже проведена стерилизация…», - рассказывает Ирина. - В этот момент в суде наступила гробовая тишина, или может мне так показалось, я не помню, как ехала домой, мне стало все фиолетово - суды, врачи… Вечером в зеркале увидела седые волосы…

Женщине и сегодня даже выговаривать сложно это слово, которое и после походов к психологам ее словно режет…

Забылись и оплошали?

По версии сотрудников Центра охраны материнства детства, озвученной в суде, брать от рожениц одновременно и отказ, и согласие на стерилизацию обычная практика.

По словам медиков, стерилизация пациентки была сделана на законных основаниях. Наличие двух детей, возраст старше 35 лет, рубцы после кесаревых и угроза разрыва матки при следующей беременности - все это по их версии позволяли им провести эту манипуляцию.

Обычной практикой врачи назвали и зашивание живота рожениц капроном. При этом медики утверждали, что внутри матка зашита качественным материалом, аналогом викрила. Правда, на просьбу судьи озвучить название материала, путались в показаниях.

Осложнения после «зашивания» ответчики объясняли индивидуальными особенностями организма Сартаковой.

Почему пациентке ничего не сказали о проведенной стерилизации, да и в выписке про нее нет данных, медики толком объяснить не могли. В итоге списали это на … забывчивость, а также оплошность дежурного врача, составляющего выписной эпикриз в выходной день и которого якобы отвлекали.

«Наконец-то за меня вступились!»

Судебно-медицинская экспертиза, проведенная на Кузбассе, показала, что барнаульские медики всё сделали правильно. Ленинский районный, а затем и краевой суды на Алтае отказали Сартаковой в удовлетворении иска о компенсации морального вреда. Прокуратура при этом поддерживала сторону медиков.

Однако независимые эксперты в Санкт-Петербурге, делающие рецензию на заключение СМЭ, пришли к выводу, что оно не соответствует критериям достоверности, объективности, всесторонности и полноты исследований. Кассационный суд в Кемерово отменил предыдущие решения и отправил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции, другому судье.

- Когда там, в кассации выступал прокурор в мою защиту, у меня слезы полились градом, наконец-то меня не унижали, а встали на мою защиту. До этого на судах меня просто растаптывали, пытались выставить актрисой, желающей снять с медиков деньги, - говорит жительница Барнаула. - Если уж на то пошло, у меня есть подозрения в их материальной заинтересованности какой-то. Почему, имея на руках эти бумажки с согласием и отказом, врач решила нанести мне больший вред и провести стерилизацию при отсутствии патологии и риска для жизни? Может это как-то оплачивается из фонда страхования?

Пока решение нового суда еще не вступило в законную силу.

- За эти три года у меня, конечно, не раз были моменты отчаяния, мысли, что бороться с круговой порукой невозможно. Спасибо моему адвокату Александру Тараде, юристу Татьяне Березиковой, благодаря которым нам все же удалось пробить эту стену, - благодарит защиту Ирина Сартакова.

Минздрав, который и раньше не комментировал эту историю, новое решение суда также не комментирует, как и вопрос о том, будут ли ответчики подавать апелляцию.

Мнение эксперта

«Если женщина не хочет, врач не имеет права делать ее бесплодной»

- Стерилизация без согласия пациента – грубейшее нарушение, - комментирует Галина Перфильева, профессор, доктор медицинских наук врач высшей категории со стажем в гинекологии более 60 лет. - Да, если на матке есть рубцы после кесарева сечения, врачи могут предлагать эту операцию в связи с риском при последующей беременности. Но если женщина не хочет, врач не имеет права делать ее бесплодной.

По словам Галины Никифоровны, у нее было немало пациенток с подобными проблемами, которые наблюдались по-особому:

- К примеру, была роженица, которой в Рубцовске из-за тонкого рубца после кесарева предлагали даже прерывание беременности, я вела сама эту пациентку, у женщины появилась крайне желанная двойня.

Врач от бога Галина Перфильева поделилась, что ее сноха родила также четырех детей с помощью кесарева сечения.

- Здесь важны хорошие руки и качественное зашивание, - отметила собеседница.

Перфильева подчеркнула, что тонкие рубцы на матке - не ерунда и правильно, что врачи страхуются.

- Но без согласия рожениц делать стерилизацию нельзя!- повторила доктор медицинских наук. - Были такие случаи неоднократно. Если врачи предупреждают об опасности, но женщина хочет снова рожать, тогда нужно особое наблюдение у квалифицированного врача. К слову, на моей практике 12 летней работы главным акушером гинекологом Алтайского края ни разу не было такого осложнения, как разрыв матки во время беременности.

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