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3 апреля 2023 9:27

В Барнауле врачи тайно стерилизовали роженицу, прописав ей после этого … контрацепцию

Жительница Барнаула добилась компенсации морального вреда за стерилизацию без ее ведома
Марина КОЧНЕВА
Марина КОЧНЕВА
Ирина Сартакова более трех лет пыталась доказать вину врачей

Ирина Сартакова более трех лет пыталась доказать вину врачей

Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Суд Ленинского района Барнаула частично удовлетворил иск пациентки к Алтайскому краевому клиническому центру охраны материнства и детства. В пользу 39-летней Ирины Сартаковой с медучреждения должны взыскать 700 тысяч рублей. Плюс 350 тысяч штрафа. Речь идет о моральном вреде за осложнения после кесарева сечения и за стерилизацию, о которой женщина узнала только через полтора года во время судебного процесса.

«Грубо заштопали»

Мучительная для Ирины история началась в ноябре 2019 года.

- Мне было 36 лет, когда я попала в этот центр на плановое кесарево сечение, - рассказывает женщина. - Казалось, ничто не предвещало последующего ужаса. Двое сыновей у меня уже есть, я их рожала тоже с помощью кесарева в 2005м и 2007м году, все было благополучно, в этот раз мы с мужем ждали долгожданную девочку.

Ирина Сартакова

Ирина Сартакова

Фото: из личного архива героя(ев) публикации

По словам Ирины, во время беседы с врачом зашла речь, что в момент операции может возникнуть опасность для жизни, и тогда, возможно, потребуется стерилизация.

- Для того, чтобы мы могли вам помочь, вы должны подписать согласие на всякий случай, - убеждала врач, протягивая бумагу, - вспоминает Ирина.- У меня были схватки, предродовое состояние, я подписала, а через несколько минут опомнилась: да как же так, меня ведь все равно спасут, если смертельная опасность будет, и тут же пошла искать врача, чтобы написать отказ, попросила при этом порвать согласие. Со слов Сартаковой, акушер-гинеколог положила ее отказ от стерилизации в папку со словами - «Потом разберемся». В итоге два противоречащих друг другу не оформленных до конца документа так и остались рядом.

Через четыре дня женщину проводили из роддома, вручив выписной эпикриз, в котором среди рекомендаций значилась и контрацепция, а о стерилизации не было ни слова.

И при выписке, и в последующие дни состояние Ирины было угнетенным.

- Сначала я ничего не могла понять. Если после предыдущих двух родов я будто летала, то в этот раз все было как в аду, - рассказывает женщина. - Еще в больнице у меня стал гноиться шов, все болело и снаружи, и внутри, по линии разреза пошли большие шишки.

Когда пациентка в назначенное время пришла снимать швы, их до конца так и не сняли из-за воспаления. Позже после вскрытия и дренирования абсцесса послеоперационного рубца хирург клиники «Здоровье» сообщил женщине, что ее зашили капроном, а не рассасывающимся материалом викрил, как значится в выписке. То же самое доктор повторил на суде.

- Заштопавшие меня допотопными нитками, отклоняясь от медицинских рекомендаций по проведению кесарева сечения, потом искали оправдание в том, что я жирная и поэтому меня можно штопать капроном, - на эмоциях рассказывает Ирина, у которой после родов не спадала высокая температура и шли кровотечения.

«Превратилась в нервное зомби»

По словам Сартаковой, из-за «лошадиных» доз антибиотиков ей пришлось бросить грудное вскармливание.

-У меня была постоянная слабость, головокружения и боль в животе, - рассказывает Ирина.- Из целеустремленной оптимистки и хохотушки я превратилась в какое-то больное нервное зомби, от которого в итоге ушел муж. Были моменты, когда мне не хотелось жить, слава богу, спасали дети. Старшему сыну сегодня 17, среднему - 15, когда Юля родилась они очень мне помогали. Я ведь даже вещи не могла поднимать, меня качало…

По словам бывшей пациентки Центра материнства и детства, вначале она отправила медиком претензию досудебного урегулирования.

- Мне нужны были не деньги, а восстановление здоровья. Организуйте лечение, отлежалась бы, обследовали, полечили и вопрос закрыли, - говорит пострадавшая. - Но никакого сочувствия и понимания не встретила.

Позднее в ответе на претензию пациентки с требованием выплатить три миллиона за моральный вред, главный врач учреждения официально ответил, что дефектов оказания медицинской помощи не выявлено.

- Медики после в суде заявляли, что если пойдут на уступки, признают вину. В тот момент я еще ничего не знала про то, что сотворили со мной во время операции,- рассказывает пострадавшая.

Операция

Операция

Фото: Олег УКЛАДОВ

После шокирующей новости поседела

Известие о стерилизации для Ирины прозвучало оглушающе. К тому времени прошло уже полтора года после кесарева, претензии пациентки к медикам во всех инстанциях отметались, как шарики от бетонной стены, Сартаковой был подан иск в суд.

- На одном из судебных заседаний, врач, оперирующая меня, произнесла убийственную фразу, за точность не ручаюсь, но что-то в духе: «Что вы, мол, разводите шум из-за швов, если уже проведена стерилизация…», - рассказывает Ирина. - В этот момент в суде наступила гробовая тишина, или может мне так показалось, я не помню, как ехала домой, мне стало все фиолетово - суды, врачи… Вечером в зеркале увидела седые волосы…

Женщине и сегодня даже выговаривать сложно это слово, которое и после походов к психологам ее словно режет…

Забылись и оплошали?

По версии сотрудников Центра охраны материнства детства, озвученной в суде, брать от рожениц одновременно и отказ, и согласие на стерилизацию обычная практика.

По словам медиков, стерилизация пациентки была сделана на законных основаниях. Наличие двух детей, возраст старше 35 лет, рубцы после кесаревых и угроза разрыва матки при следующей беременности - все это по их версии позволяли им провести эту манипуляцию.

Обычной практикой врачи назвали и зашивание живота рожениц капроном. При этом медики утверждали, что внутри матка зашита качественным материалом, аналогом викрила. Правда, на просьбу судьи озвучить название материала, путались в показаниях.

Осложнения после «зашивания» ответчики объясняли индивидуальными особенностями организма Сартаковой.

Почему пациентке ничего не сказали о проведенной стерилизации, да и в выписке про нее нет данных, медики толком объяснить не могли. В итоге списали это на … забывчивость, а также оплошность дежурного врача, составляющего выписной эпикриз в выходной день и которого якобы отвлекали.

«Наконец-то за меня вступились!»

Судебно-медицинская экспертиза, проведенная на Кузбассе, показала, что барнаульские медики всё сделали правильно. Ленинский районный, а затем и краевой суды на Алтае отказали Сартаковой в удовлетворении иска о компенсации морального вреда. Прокуратура при этом поддерживала сторону медиков.

Однако независимые эксперты в Санкт-Петербурге, делающие рецензию на заключение СМЭ, пришли к выводу, что оно не соответствует критериям достоверности, объективности, всесторонности и полноты исследований. Кассационный суд в Кемерово отменил предыдущие решения и отправил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции, другому судье.

- Когда там, в кассации выступал прокурор в мою защиту, у меня слезы полились градом, наконец-то меня не унижали, а встали на мою защиту. До этого на судах меня просто растаптывали, пытались выставить актрисой, желающей снять с медиков деньги, - говорит жительница Барнаула. - Если уж на то пошло, у меня есть подозрения в их материальной заинтересованности какой-то. Почему, имея на руках эти бумажки с согласием и отказом, врач решила нанести мне больший вред и провести стерилизацию при отсутствии патологии и риска для жизни? Может это как-то оплачивается из фонда страхования?

Пока решение нового суда еще не вступило в законную силу.

- За эти три года у меня, конечно, не раз были моменты отчаяния, мысли, что бороться с круговой порукой невозможно. Спасибо моему адвокату Александру Тараде, юристу Татьяне Березиковой, благодаря которым нам все же удалось пробить эту стену, - благодарит защиту Ирина Сартакова.

Минздрав, который и раньше не комментировал эту историю, новое решение суда также не комментирует, как и вопрос о том, будут ли ответчики подавать апелляцию.

Мнение эксперта

«Если женщина не хочет, врач не имеет права делать ее бесплодной»

- Стерилизация без согласия пациента – грубейшее нарушение, - комментирует Галина Перфильева, профессор, доктор медицинских наук врач высшей категории со стажем в гинекологии более 60 лет. - Да, если на матке есть рубцы после кесарева сечения, врачи могут предлагать эту операцию в связи с риском при последующей беременности. Но если женщина не хочет, врач не имеет права делать ее бесплодной.

По словам Галины Никифоровны, у нее было немало пациенток с подобными проблемами, которые наблюдались по-особому:

- К примеру, была роженица, которой в Рубцовске из-за тонкого рубца после кесарева предлагали даже прерывание беременности, я вела сама эту пациентку, у женщины появилась крайне желанная двойня.

Врач от бога Галина Перфильева поделилась, что ее сноха родила также четырех детей с помощью кесарева сечения.

- Здесь важны хорошие руки и качественное зашивание, - отметила собеседница.

Перфильева подчеркнула, что тонкие рубцы на матке - не ерунда и правильно, что врачи страхуются.

- Но без согласия рожениц делать стерилизацию нельзя!- повторила доктор медицинских наук. - Были такие случаи неоднократно. Если врачи предупреждают об опасности, но женщина хочет снова рожать, тогда нужно особое наблюдение у квалифицированного врача. К слову, на моей практике 12 летней работы главным акушером гинекологом Алтайского края ни разу не было такого осложнения, как разрыв матки во время беременности.

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