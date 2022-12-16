Синтезатор, куртка-бомбер, коньки: алтайские депутаты положили под елку подарки для детей

Алтайские депутаты приняли участие в акции «Желание под елкой» Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайские депутаты приняли участие в акции «Желание под елкой». Парламентарии сняли с елки, установленной в краевом Заксобрании, новогодние шарики, на которых были написаны желания детей из малообеспеченных семей. А 15 декабря принесли подарки и положили их под дерево.

- Например, председатель АКЗС Александр Романенко снял с елки два шарика с желаниями детей из Рубцовска. Одной семье он подарил спортивные принадлежности, другой – акустическую колонку. Депутат, директор Барнаульского зоопарка Сергей Писарев принес коньки-трансформеры и мягкого зайца. Мягкие игрушки положили под елку также Сергей Матасов, Сергей Малинкович, Людмила Суслова и другие, - рассказали в пресс-службе АКЗС.

Одно из самых частых желаний ребятишек – конструкторы и наборы для творчества. Их принесли в частности Елена Клюшникова, Александр Молотов и Ксения Белоусова. А зампред АКЗС Денис Голобородько и Петр Боос подарили мячи и спортивное снаряжение.

- Татьяна Ильюченко принесла под елку интерактивную собаку мальчику-инвалиду из Бийска. Ирина Солнцева, Максим Кочев и Вячеслав Лаптев – музыкальные инструменты (гитары и синтезатор), - добавили в АКЗС.

Кстати, некоторые дети просили подарить одежду. Так, Анна Ведлер купила для девочки куртку-бомбер, Антон Арцибашев – комбинезон-кигуруми, а Алексей Кривенко – валенки.

Один из самых забавных подарков выпало искать Надежде Зиминой – ребенок загадал получить новогоднюю елку. Этот подарок принес в АКЗС Антон Арцибашев.

Алтайские депутаты приняли участие в акции «Желание под елкой» Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайские депутаты приняли участие в акции «Желание под елкой» Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайские депутаты приняли участие в акции «Желание под елкой» Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайские депутаты приняли участие в акции «Желание под елкой» Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайские депутаты приняли участие в акции «Желание под елкой» Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайские депутаты приняли участие в акции «Желание под елкой» Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайские депутаты приняли участие в акции «Желание под елкой» Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайские депутаты приняли участие в акции «Желание под елкой» Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайские депутаты приняли участие в акции «Желание под елкой» Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайские депутаты приняли участие в акции «Желание под елкой» Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайские депутаты приняли участие в акции «Желание под елкой» Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайские депутаты приняли участие в акции «Желание под елкой» Фото: Олег УКЛАДОВ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Директор барнаульского зоопарка рассказал, стоит ли дарить кроликов на Новый год и зачем их раньше поили водкой

Сейчас на рынке есть немало разных пород ушастых, стоимость их зависит от редкости, декоративности и других показателей. Но далеко не каждый человек будет рад такому подарку (подробнее)