В Алтайском крае 18-летняя мать утопила младенца

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве малолетнего.
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Алтайском крае молодая мать утопила своего месячного ребенка. Об этом сообщают пресс-службы СК и прокуратуры.
По данным следствия, днем 31 марта 18-летняя жительница Новоалтайска в своей квартире утопила сына, которого родила в конце февраля этого года. Мальчик скончался на месте.
– В настоящее время следователями устанавливаются обстоятельства и мотивы произошедшего. Проведен осмотр места преступления, проводятся иные неотложные следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается, – рассказали в региональном СК.
Взбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). Прокуратура Новоалтайска контролирует ход расследования.
– Прокуратурой г. Новоалтайска организована проверка причин и условий произошедшего, деятельности системы органов профилактики. Контролируется ход расследования уголовного дела, - рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.
Напомним, ранее в Алтайском крае мать сожгла 1,5-годовалую дочь на глазах своего восьмилетнего сына. Она облила девочку горючей жидкостью и поднесла пламя.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Изгоняла духов: на Алтае мать сожгла 1,5-годовалую дочку на глазах у своего восьмилетнего сына
На Алтае мать сожгла 1,5-годовалую дочку на глаза у своего восьмилетнего сына (подробнее)