В Алтайском крае 18-летняя мать утопила младенца

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве малолетнего. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае молодая мать утопила своего месячного ребенка. Об этом сообщают пресс-службы СК и прокуратуры.

По данным следствия, днем 31 марта 18-летняя жительница Новоалтайска в своей квартире утопила сына, которого родила в конце февраля этого года. Мальчик скончался на месте.

– В настоящее время следователями устанавливаются обстоятельства и мотивы произошедшего. Проведен осмотр места преступления, проводятся иные неотложные следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается, – рассказали в региональном СК.

Взбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). Прокуратура Новоалтайска контролирует ход расследования.

– Прокуратурой г. Новоалтайска организована проверка причин и условий произошедшего, деятельности системы органов профилактики. Контролируется ход расследования уголовного дела, - рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

Напомним, ранее в Алтайском крае мать сожгла 1,5-годовалую дочь на глазах своего восьмилетнего сына. Она облила девочку горючей жидкостью и поднесла пламя.

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