Алкогольные гены? Алтайский врач рассказал о том, кто склонен к алкоголизму и как его лечат

В наркодиспансер чаще всего люди попадают на второй стадии алкогольной зависимости Фото: Вера Березовская

В Барнауле на 9,3% увеличилось число людей с хроническим алкоголизмом, стоящих на учете в Алтайском наркологическом диспансере. В 2021 году насчитывалось 4557 таких пациентов, а уже в 2022-м – 4984 человека. Как формируется зависимость от алкоголя, какие есть стадии алкоголизма и как его лечат – в материале «КП».

Три стадии алкоголизма

– Алкоголизм – хроническое психическое заболевание, вызванное чрезмерным употреблением алкоголя, в основе которого лежит патологическое влечение к алкоголю и вызываемые нарушения – соматические, неврологические, психические, – рассказывает Елена Ханжина, врач психиатр-нарколог, заведующая дневным стационаром №1 Алтайского краевого наркологического диспансера.

У алкогольной зависимости есть три стадии. По словам врача, на начальном этапе исчезает рвотный рефлекс, человек уже плохо контролирует дозу. На второй стадии доза алкоголя достигает своего максимума, теряется контроль над количеством выпитого, возникает абстинентный синдром. Здесь уже человек испытывает выраженную тягу к алкоголю, начинает уходить в запои, начинает опохмеляться. Третья стадия – финальная, когда личность деградирует, развиваются различные заболевания. Елена Ханжина говорит, что на этом этапе дозы спиртного, наоборот, снижаются, глубокое опьянение наступает от 150-200 мл алкоголя.

В наркодиспансер чаще всего люди попадают на второй стадии. Причем только половина из них приходит по доброй воле или под влиянием родственников. Примерно 48% оказываются здесь по постановлению суда, еще около 11% направляются комиссией по делам несовершеннолетних. Это касается неблагополучных семей, где родители пьют.

Как формируется зависимость

На формировании алкогольной зависимости влияют разные факторы, в том числе – генетическая предрасположенность.

– Если у человека выпивали родители и другие близкие родственники, у него повышен риск развития алкоголизма. Но это не единственный фактор заболевания. На развитие алкоголизма оказывает влияние неблагополучие в окружающей среде, в образе жизни, неумение справляться со стрессовыми ситуациями, - отмечает врач-нарколог.

По словам доктора, алкогольная зависимость формируется, когда человек из раза в раз начинает искать удовлетворение в спиртном. Изначально алкоголь действительно в небольшом количестве стимулирует выработку эндорфинов – гормонов радости, а также оказывает седативный действие, тем самым снимая тревожность.

– Алкоголь активизирует систему подкрепления в стволовом отделе мозга. Эта система функционирует при участии нейромедиаторов, в том числе дофамина (отвечает за «систему вознаграждения» - прим. ред.) Алкоголь вызывает усиленный выброс нейромедиаторов из запасов организма. Искусственно достигается химическое возбуждение системы эмоционального подкрепления, – объясняет нарколог.

В итоге запасы собственных нейромедиаторов, отвечающих за радость и удовольствие, истощаются. Без алкоголя человек испытывает апатию, у него ухудшается настроение, и нужна новая доза.

Как лечат алкоголиков в стационаре

– Если человек поступил на лечение в состоянии абстинентного синдрома, то мы сначала снимаем алкогольную интоксикацию и восполняем запасы витаминов, электролитов. Затем проводим седативную терапию, чтобы купировать тягу, восстановить сон. На следующем этапе проводится психотерапевтическая коррекция, – говорит Елена Ханжина.

Психолог проводит с человеком мотивационное интервью, чтобы понять, что он хочет получить от лечения.

– Многие пациенты планируют купировать абстинентное состояние и считают, что на этом лечение будет завершено. Но, к сожалению, «поставив пару капельниц», от алкогольной зависимости не избавиться – рассказывает Ирина Воронина, медицинский психолог Алтайского краевого наркологического диспансера.

Всем пациентам рекомендуют посещать группу «Анонимных Алкоголиков». На занятиях групп зависимые делятся своим опытом, рассказывают, как смогли прийти к трезвому образу жизни и помогают другим справиться с тягой к алкоголю. По словам психолога, часто при отказе от спиртного у человека появляется проблема свободного времени.

– Когда человек перестает выпивать, у него появляется много свободного времени, и он не знает, что с ним делать. С психологом этот вопрос тоже обсуждается. Это может быть спорт, времяпрепровождение с детьми, возвращение к прежним хобби. Помню, был молодой человек, по словам которого, он никогда ничем не увлекался. Но потом вспомнил, что в молодости ему нравилось фотографировать. Еще был один мужчина, который серьезно увлекся рыбалкой, купил себе снаряжение и даже лодку, - рассказала психолог

Врачи подчеркивают, что тем, кому удалось войти в ремиссию при хроническом алкоголизме, нельзя пить вообще. Даже от глотка спиртного человек может перестать себя контролировать и снова уйти в запой.

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