«Жена мне сказала – лучше бы снова ты пил». Откровения анонимного алкоголика

Мужчина долго не понимал, что он болен Фото: Олег УКЛАДОВ

57-летний барнаулец Алексей (имя изменено – прим.ред.) уже 15 лет не пьет спиртное, из них 13 ходит на собрания Анонимных Алкоголиков. Примерно на столько же он выглядит моложе своих лет. Подтянутый, бодрый, улыбчивый, приветливый – с виду не скажешь, что когда-то этот мужчина каждый день прикладывался к бутылке. На правах анонимности он рассказал свою историю.

«Алкоголь не приносил неприятностей – и я с ним дружил, и он со мной»

На вопрос, что же было до 15 лет трезвости, Алексей говорит:

– Да все было: и нормальная жизнь была, и нормальная жизнь с алкоголем. Я думал, что все люди так и живут. С малых лет видел, как родители выпивали, но они могли контролировать этот процесс. Пили в выходные и праздники, а когда нужно было работать – прекращали. Будучи в Анонимных Алкоголиках, я узнал, что алкоголизм – это, оказывается, болезнь и при ней теряется контроль. А я раньше не мог понять, почему выпиваю рюмку и мне надо до конца упиться. Оказывается, я просто заболел в определенный момент.

По словам мужчины, все начиналось безобидно. Сначала он выпивал по праздничным дням, потом – по выходным. Употреблял с друзьями, чтобы было весело, чтобы попеть песни, потанцевать.

– Поначалу алкоголь не приносил неприятностей – и я с ним дружил, и он со мной, – говорит Алексей. – Начиналось все в компании, но мне всегда не хватало. После нужно было еще догнаться. А затем мне и компания стала не нужна. Я не понимал, как можно выпить три рюмочки, поесть и закончить. Постепенно перешел только на крепкие напитки. Ведь чтобы охмелеть от пива, надо было выпить литров десять, а водки хватало пару бутылок.

Пьющий начальник – мечта всей жизни

Со временем отрыв по выходным превратился в недельные запои. Алексей пил уже и на работе, и после, но по чуть-чуть. Нужно было оставаться в строю, чтобы зарабатывать деньги на новую бутылку.

– По профессии я токарь, - говорит собеседник. – Мне позволяли пить на работе, потому что начальник сам был алкоголик. Я думал, что мечта всей моей жизни сбылась. По полстакана бахнули – я к станку, он на планерку.

Полтора года продолжалось такое «счастье», пока руководство не сменилось. Так постепенно веселая жизнь закончилась. Бросить пить не помогали даже кодировки, а напивался он до такой степени, что его «откапывали» в наркодиспансере. Жена Алексея уже не выдерживала его беспробудное пьянство и заявила, что подает развод.

– Ничто не радовало в жизни, не к чему было стремиться. Одна мысль была – напиться до такого состояния, чтобы вечером уснуть и утром не проснуться. Однажды это практически случилось, я находился между жизнью и смертью. Вроде целенаправленно шел к этому момент, но, когда он настал, я испугался. Обратился к богу, сказал: «Господи, я хочу жить». А утром жена принесла книгу «Легкий способ бросить пить». На тот момент мне было 43 года. И я впервые за свою жизнь искренне захотел завязать. До этого я для жены хотел бросить, для работодателя, кодировался три раза ради справки, чтобы не уволили. А тут я сдался конкретно, и решил завязать. Понял, что это мой последний шанс.

Жена Алексея ради него тоже отказалась от алкоголя. В доме они установили сухой закон. На протяжении примерно двух лет мы не разрешали никому из гостей даже приносить с собой спиртное.

Чтобы не попасть под соблазн, супруги нашли круг непьющих друзей, они были из сетевого бизнеса. Вместе начали ездить по разным городам, проводить встречи, но в итоге с бизнесом так и не сложилось. На тот момент Алексей не пил два года, казалось бы, что болезнь была побеждена, и в этой истории со счастливым концом можно ставить точку. Но все оказалось не так однозначно…

«Трезвость перестала нравиться»

Близкие стали говорить, что в трезвости у Алексея начали проявляться самые неприглядные черты характера. И на работе, и дома начались конфликты.

– Со временем трезвость перестала мне нравиться. Жена мне сказала: «Ты стал невыносим – правдоруб, гордишься собой, и теперь все должен ходить по струнке выполнять твои указания. Мне снова хочется с тобой развестись. Лучше бы ты снова пил». У меня мысль возникла пойти купить бутылку и назло ей напиться. А сам я понимаю, что уже неохота. Начал искать выход, тут попалось объявление, что набирается группа Анонимных Алкоголиков (АА).

До сих пор он каждую неделю ходит на собрания группы «Феникс», прошел программу «12 шагов», основанную на духовных принципах. Когда-то у Алексея был свой условный (в содружестве придерживаются принципа равенства между участниками) наставник, который помог ему пройти путь исцеления. Теперь у него самого есть двое подопечных. В любое время они могут ему позвонить, попросить поддержки, чтобы избавиться от тяги выпить и пр.

По словам Алексей, благодаря обществу АА он обрел душевный покой. Удалось сохранить брак, до сих пор его супруга тоже не употребляет спиртное. Правда, сухой закон в доме они отменили. Гости могут принести с собой алкоголь и выпить, если желают. Он также продолжает работать токарем, но стабильно дважды в неделю ходит на встречи с группой, чтобы держаться на плаву и помогать другим.

Об Анонимных Алкоголиках: как попасть в группу в Барнауле

Единственное условие для того, чтобы стать членом Анонимных Алкоголиков — это желание бросить пить. Не нужно платить ни вступительных, ни членских взносов. В Барнауле существует 15 групп, посещать можно любую из них. Ознакомиться с расписанием групп можно на сайте.

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