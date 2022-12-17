Схватку очень неуверенных в себе горных баранов сняли на видео на Алтае

Животных сняли на видео Фото: Национальный парк «Сайлюгемский»

В горах сняли на видео унылую схватку алтайских горных баранов (аргали). Ролик разместили на странице Сайлюгемского национального парка в соцсети «ВКонтакте».

На кадрах видно, как алтайские горные бараны бьются рогами, потом отходят друг от друга и через некоторое время схватка продолжается. При этом животные не торопятся сталкиваться и делают все максимально неуверенно.

– Унылые будни аргали. И самка нравится, и есть хочется, и рога жалко, и соперник надоел... И так целый день, – написали представители нацпарка.

В комментариях пользователи шутят, что у горных баранов «все как у людей».

Ученые национального парка отметили, что на хребте Сайлюгем зафиксировали рекордное поголовье аргали - 2488 особей, почти на 30% больше, чем в прошлом году.

Животных считали в пик активности – во время гона. Наблюдали крупные смешанные стада, ранее разделявшиеся на самцов и самок с потомством. Есть и еще один рекорд: насчитали стадо в 262 головы. Кроме того, увеличилось количество группировок, насчитывающих более 100 особей алтайских горных баранов, ранее считавшиеся большой редкостью. Основные места концентрации архаров остаются прежними.

– Алтайских горных баранов наблюдали практически в каждом логу. Заметно увеличился количественный состав, сейчас, во время гона, это крупные разнополовозрастные стада. Удалось понаблюдать несколько зрелищных боев самцов за самок, - поделился Денис Гуляев, замначальника отдела науки, туризма и рекреационной деятельности Сайлюгемского национального парка.

Для сравнения, в 2014 году, во время первого мониторинга, ученые насчитали 525 горных баранов. Численность увеличилась в 4 раза.

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