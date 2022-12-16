Директор барнаульского зоопарка рассказал, стоит ли дарить кроликов на Новый год и зачем их раньше поили водкой

Символом 2023 года по восточному календарю станет кролик Фото: Олег УКЛАДОВ

Символом 2023 года по восточному календарю станет Черный водяной кролик. В прошлый «кроличий» многие использовали символ года в качестве подарка. Стоит ли дарить кроликов в Новый год и в чем особенности этого животного, «Комсомолке» рассказал директор барнаульского зоопарка Сергей Писарев.

Сейчас на рынке есть немало разных пород ушастых, стоимость их зависит от редкости, декоративности и других показателей. Но далеко не каждый человек будет рад такому подарку.

- 12 лет назад мы столкнулись с нехорошей ситуацией, когда барнаульцы массово понесли нам ушастых, подаренных им в честь праздника. Мы не знали, что с ними делать! Если приобретаете животных, берите за них, пожалуйста, ответственность, - ранее писал директор зоопарка «Лесная сказка» Сергей Писарев на своей странице в соцсетях.

В целом Сергей Викторович выступает против дарения этих пушистых питомцев, но если вдруг кто-то решит избавиться от кролика, то пусть лучше принесет животное в зоопарк, чем выбросит умирать на улицу.

- Оставлять кролика в доме, где его не любят, где он не нужен – это издевательство. Некоторые выбрасывают их на улицу или увозят в лес, а декоративный кролик в таких условиях погибает мгновенно. Поэтому если ситуация возникла, то лучше позвонить нам, мы пристроим всех животных, которых нам отдадут, - подчеркнул Сергей Писарев.

Кстати, в зоопарке давно есть и свои кролики. Со слов директора, они очень подвержены серьезным заболеваниям: если начинается эпидемия, то может погибнуть целое семейство. Около 15 лет назад по всему Алтайскому краю остро стояла проблема падежа кроликов, и тогда на помощь пришла… водка!

- Несколько капель спиртосодержащего раствора помогают им справиться с вирусным заболеванием. Так мы прокапывали наших питомцев. А сейчас уже появились новые средства для лечения животных, практику со спиртом мы уже не используем, - добавил директор барнаульского зоопарка.

К слову, 1 января в зоопарке пройдет выставка кроликов. Каких ушастых там покажут – читайте в нашем материале.

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