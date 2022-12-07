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7 декабря 2022 1:00

Кролик «всевидящий»: питомцы барнаульского зоопарка предсказали, каким будет 2023 год

Кролики из барнаульского зоопарка дали прогноз на 2023 год
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Символом 2023 года будет кролик

Символом 2023 года будет кролик

Фото: Олег УКЛАДОВ

Меньше месяца остается до Нового года. Символом грядущего 2023-го будет черный водяной кролик (кот) - это четвертый зодиакальный год по китайскому календарю, он бывает раз в 60 лет (в остальные 12-летние циклы наступают годы белого, желтого, красного кролика и др.) А кому как ни талисману знать, что нас ждет в будущем году? «Комсомолка» отправилась в барнаульский зоопарк «Лесная сказка», чтобы посмотреть на необычных пушистиков и погадать на год грядущий.

Кролики в барнаульском зоопарке

Кролики в барнаульском зоопарке

Фото: Олег УКЛАДОВ

Кролики обосновались в зоопарке давно, но перед наступающим Новым годом в «Лесной сказке» решили собрать целую коллекцию разных пород. До сих пор руководство зоопарка занимается поиском интересных видов. Всех животных представят публике на выставке, которая стартует 1 января в 12:00. В настоящий момент здесь живут кролики из Америки, Германии, Франции, Новой Зеландии и др.

Кролики в барнаульском зоопарке

Кролики в барнаульском зоопарке

Фото: Олег УКЛАДОВ

- У нас есть красный новозеландский кролик, немецко-французский ризен, шотландские кролики-бараны, калифорнийский из США, отечественный кролик-бабочка, пензенский серебристый, вислоухий. Самый крупный – это ризен, эту породу еще называют кролики-великаны. Их вес может достигать 14-15 кг, - рассказал директор зоопарка Сергей Писарев.

Идти к символу года в гости без подарка было бы преступлением, поэтому перед визитом в зоопарк мы закупились лакомствами: огурцы, морковка, капуста и немного овса. А что еще нужно ушастым для счастья? Все подарки мы разложили на снегу и решили проверить, к чему же потянется каждый из длинноухих питомцев.

Кролики в барнаульском зоопарке

Кролики в барнаульском зоопарке

Фото: Олег УКЛАДОВ

Первым делегации «Комсомолки» показали того самого немецкого великана. Малышу всего полгода, поэтому пока его вес составляет около 9 кг. Прибыл в зоопарк он совсем недавно из частной коллекции и пока осваивается, но нам удалось ненадолго вытащить его из норки и «потискать». Шубка, действительно, выглядит очень дорого, а уж видели бы вы его лапы – если ударит, то синяк будет точно.

На руках такую пушистую прелесть долго не подержишь, так как он норовит выскочить из объятий, но редактору «Комсомольской правды» - Барнаул» удалось не только утихомирить непоседу, но и покачать его, как младенца. Тот спустя несколько минут, видимо, смирился и уткнулся носом в пуховик. В награду за мужественное терпение мы предложили ему угощения, и кролик потянулся к морковке. А что бы это могло значить – мы расскажем чуть позже.

Кролики в барнаульском зоопарке

Кролики в барнаульском зоопарке

Фото: Олег УКЛАДОВ

Еще одна прелестная порода – новозеландский кролик. Из всех животных, которых нам показывали, этот оказался, пожалуй, самым маленьким, но смелым: и не сопротивлялся, когда его брали на руки, и безбоязненно побежал обнюхивать овощи и овес. Больше всего малышу понравились огурцы и морковь.

Кролики в барнаульском зоопарке

Кролики в барнаульском зоопарке

Фото: Олег УКЛАДОВ

Кролики в барнаульском зоопарке

Кролики в барнаульском зоопарке

Фото: Олег УКЛАДОВ

Кролики в барнаульском зоопарке

Кролики в барнаульском зоопарке

Фото: Олег УКЛАДОВ

Кролик-бабочка был скромнее своих предшественников и очень долго не решался подойти к еде, пришлось подталкивать. После долгих и осторожных обнюхиваний питомец вынес свой вердикт: «Морковка и огурцы!».

Кролики в барнаульском зоопарке

Кролики в барнаульском зоопарке

Фото: Олег УКЛАДОВ

Кролики в барнаульском зоопарке

Кролики в барнаульском зоопарке

Фото: Олег УКЛАДОВ

Наконец, калифорнийский кролик обосновался у огурцов – видимо, поманили ароматом.

Кролики в барнаульском зоопарке

Кролики в барнаульском зоопарке

Фото: Олег УКЛАДОВ

В итоге большинство кроликов из предложенных гостинцев выбрали именно морковь и огурцы, а вот капусту обошли. Что бы это могло значить, каким будет следующий год – мы спросили у жителей Барнаула.

Кролики в барнаульском зоопарке

Кролики в барнаульском зоопарке

Фото: Олег УКЛАДОВ

Анна Семина, журналист

- Если кролик выбирает морковку, то для Алтайского края это может означать дождливое лето, ведь для того, чтобы она уродилась, ее надо хорошо поливать. А вот насколько такому повороту будут рады аграрии - это вопрос, ведь все хорошо в меру. Если выбирает огурец, то это явный предвестник быстрых и, надеюсь, хороших перемен.

Василий Евгин, студент

- Морковка ассоциируется у меня с любовью, а огурец – с молодостью, чем-то новым. Думаю, что год будет хорошим, продуктивным и радостным в плане отношений между людьми.

Сергей Писарев, директор зоопарка «Лесная сказка»

- То, что кролик кушает много зелени, говорит о хорошем урожае. Год будет урожайный, добрый, плодовитый, поэтому, говоря о демографической ситуации, в год кролика мы должны ее исправить, для Алтайского края это проблема.

А вообще кролик – это мирное животное, он со всеми уживается и добрый по своей сути.

Владислав Вакаев, управляющий парком «Изумрудный»

- Морковь символизирует некий скрытый ресурс, который издалека может и не увидишь - одна ботва, а когда выдергиваешь, то там вкусный, полезный корнеплод. Может, это значит, что Алтайский край откроет для себя новый ресурс. Важно его использовать на благо жителей региона. Ну, а огурец, наоборот, бесполезный овощ, в котором много воды, про него ничего сказать не могу.

Татьяна Гейнрих, журналист

- Огурец у меня ассоциируется с диетой, свежестью, красотой, масочками, а морковка – с трудом на огороде и осенью. Может, в контексте прогноза на год это будет означать, что перед тем, как освежиться, нужно будет потрудиться!

Мария Прусакова, депутат Госдумы от Алтайского края

- Огурец может трактоваться как хороший знак, сулящий серьезные изменения, они всегда к лучшему!

Кролики в барнаульском зоопарке

Кролики в барнаульском зоопарке

Фото: Олег УКЛАДОВ

Константин Павлов, юрист

- В случае с морковкой и огурцом нет плохих прогнозов. При любых раскладах лейтмотивом года будет яркий хруст как символ наполненности жизни и ее полноты. Оранжевый цвет – солнце, тепло и бодрость, зеленый – само зарождение естества!

Светлана Привалова, музыкант

- В детстве я не любила овощи, потому что все говорили, что они очень полезные (да, я вредничала, а особенно не любила морковку). Но с возрастом осознала, что полезное может быть еще и вкусным! Надеюсь, что следующий год принесет всем здоровье, как морковка, и будет таким же сочным, как огурец. Сочным, хрустящим и богатым на яркие и вкусные эмоции!

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