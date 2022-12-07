Кролик «всевидящий»: питомцы барнаульского зоопарка предсказали, каким будет 2023 год

Символом 2023 года будет кролик Фото: Олег УКЛАДОВ

Меньше месяца остается до Нового года. Символом грядущего 2023-го будет черный водяной кролик (кот) - это четвертый зодиакальный год по китайскому календарю, он бывает раз в 60 лет (в остальные 12-летние циклы наступают годы белого, желтого, красного кролика и др.) А кому как ни талисману знать, что нас ждет в будущем году? «Комсомолка» отправилась в барнаульский зоопарк «Лесная сказка», чтобы посмотреть на необычных пушистиков и погадать на год грядущий.

Кролики в барнаульском зоопарке Фото: Олег УКЛАДОВ

Кролики обосновались в зоопарке давно, но перед наступающим Новым годом в «Лесной сказке» решили собрать целую коллекцию разных пород. До сих пор руководство зоопарка занимается поиском интересных видов. Всех животных представят публике на выставке, которая стартует 1 января в 12:00. В настоящий момент здесь живут кролики из Америки, Германии, Франции, Новой Зеландии и др.

Кролики в барнаульском зоопарке Фото: Олег УКЛАДОВ

- У нас есть красный новозеландский кролик, немецко-французский ризен, шотландские кролики-бараны, калифорнийский из США, отечественный кролик-бабочка, пензенский серебристый, вислоухий. Самый крупный – это ризен, эту породу еще называют кролики-великаны. Их вес может достигать 14-15 кг, - рассказал директор зоопарка Сергей Писарев.

Идти к символу года в гости без подарка было бы преступлением, поэтому перед визитом в зоопарк мы закупились лакомствами: огурцы, морковка, капуста и немного овса. А что еще нужно ушастым для счастья? Все подарки мы разложили на снегу и решили проверить, к чему же потянется каждый из длинноухих питомцев.

Кролики в барнаульском зоопарке Фото: Олег УКЛАДОВ

Первым делегации «Комсомолки» показали того самого немецкого великана. Малышу всего полгода, поэтому пока его вес составляет около 9 кг. Прибыл в зоопарк он совсем недавно из частной коллекции и пока осваивается, но нам удалось ненадолго вытащить его из норки и «потискать». Шубка, действительно, выглядит очень дорого, а уж видели бы вы его лапы – если ударит, то синяк будет точно.

На руках такую пушистую прелесть долго не подержишь, так как он норовит выскочить из объятий, но редактору «Комсомольской правды» - Барнаул» удалось не только утихомирить непоседу, но и покачать его, как младенца. Тот спустя несколько минут, видимо, смирился и уткнулся носом в пуховик. В награду за мужественное терпение мы предложили ему угощения, и кролик потянулся к морковке. А что бы это могло значить – мы расскажем чуть позже.

Кролики в барнаульском зоопарке Фото: Олег УКЛАДОВ

Еще одна прелестная порода – новозеландский кролик. Из всех животных, которых нам показывали, этот оказался, пожалуй, самым маленьким, но смелым: и не сопротивлялся, когда его брали на руки, и безбоязненно побежал обнюхивать овощи и овес. Больше всего малышу понравились огурцы и морковь.

Кролики в барнаульском зоопарке Фото: Олег УКЛАДОВ

Кролики в барнаульском зоопарке Фото: Олег УКЛАДОВ

Кролики в барнаульском зоопарке Фото: Олег УКЛАДОВ

Кролик-бабочка был скромнее своих предшественников и очень долго не решался подойти к еде, пришлось подталкивать. После долгих и осторожных обнюхиваний питомец вынес свой вердикт: «Морковка и огурцы!».

Кролики в барнаульском зоопарке Фото: Олег УКЛАДОВ

Кролики в барнаульском зоопарке Фото: Олег УКЛАДОВ

Наконец, калифорнийский кролик обосновался у огурцов – видимо, поманили ароматом.

Кролики в барнаульском зоопарке Фото: Олег УКЛАДОВ

В итоге большинство кроликов из предложенных гостинцев выбрали именно морковь и огурцы, а вот капусту обошли. Что бы это могло значить, каким будет следующий год – мы спросили у жителей Барнаула.

Кролики в барнаульском зоопарке Фото: Олег УКЛАДОВ

Анна Семина, журналист

- Если кролик выбирает морковку, то для Алтайского края это может означать дождливое лето, ведь для того, чтобы она уродилась, ее надо хорошо поливать. А вот насколько такому повороту будут рады аграрии - это вопрос, ведь все хорошо в меру. Если выбирает огурец, то это явный предвестник быстрых и, надеюсь, хороших перемен.

Василий Евгин, студент

- Морковка ассоциируется у меня с любовью, а огурец – с молодостью, чем-то новым. Думаю, что год будет хорошим, продуктивным и радостным в плане отношений между людьми.

Сергей Писарев, директор зоопарка «Лесная сказка»

- То, что кролик кушает много зелени, говорит о хорошем урожае. Год будет урожайный, добрый, плодовитый, поэтому, говоря о демографической ситуации, в год кролика мы должны ее исправить, для Алтайского края это проблема.

А вообще кролик – это мирное животное, он со всеми уживается и добрый по своей сути.

Владислав Вакаев, управляющий парком «Изумрудный»

- Морковь символизирует некий скрытый ресурс, который издалека может и не увидишь - одна ботва, а когда выдергиваешь, то там вкусный, полезный корнеплод. Может, это значит, что Алтайский край откроет для себя новый ресурс. Важно его использовать на благо жителей региона. Ну, а огурец, наоборот, бесполезный овощ, в котором много воды, про него ничего сказать не могу.

Татьяна Гейнрих, журналист

- Огурец у меня ассоциируется с диетой, свежестью, красотой, масочками, а морковка – с трудом на огороде и осенью. Может, в контексте прогноза на год это будет означать, что перед тем, как освежиться, нужно будет потрудиться!

Мария Прусакова, депутат Госдумы от Алтайского края

- Огурец может трактоваться как хороший знак, сулящий серьезные изменения, они всегда к лучшему!

Кролики в барнаульском зоопарке Фото: Олег УКЛАДОВ

Константин Павлов, юрист

- В случае с морковкой и огурцом нет плохих прогнозов. При любых раскладах лейтмотивом года будет яркий хруст как символ наполненности жизни и ее полноты. Оранжевый цвет – солнце, тепло и бодрость, зеленый – само зарождение естества!

Светлана Привалова, музыкант

- В детстве я не любила овощи, потому что все говорили, что они очень полезные (да, я вредничала, а особенно не любила морковку). Но с возрастом осознала, что полезное может быть еще и вкусным! Надеюсь, что следующий год принесет всем здоровье, как морковка, и будет таким же сочным, как огурец. Сочным, хрустящим и богатым на яркие и вкусные эмоции!

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