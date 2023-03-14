Коронавирус – всё? Куда пропала инфекция, которую еще недавно все боялись

Заболеваемость остается стабильно высокой Фото: Олег УКЛАДОВ

Еще год назад в центре внимания был коронавирус: люди вакцинировались, обсуждали последние штаммы и опасались инфекции. Но сейчас от этого страха практически ничего не осталось. По словам главного эпидемиолога Алтайского края Ирины Переладовой, иммунная прослойка населения снизилась до 8%, а вирус никуда не ушел - заболеваемость уже третий месяц не падает. О ситуации с ковидом – в нашем материале.

- Если посмотреть на заболеваемость, то она остается стабильно высокой. Осенью в день регистрировали до 50 случаев, а сейчас – около 100. Такая ситуация длится уже третий месяц, хотя раньше заболеваемость шла на спад после 4-5, максимум, шести недель. Как и раньше, есть тяжелые и крайне тяжелые пациенты. Рост числа заболевших связан еще и с тем, что идет разгар эпидсезона по ОРВИ. Поэтому говорить о том, что коронавируса уже нет, нельзя, - подчеркнула Ирина Владимировна.

Что касается штаммов, то в нашем регионе циркулирует все тот же омикрон. Новых опасностей пока не выявлено. Вакцина продолжает оставаться актуальной, но только жители региона не спешат делать прививки.

- Еще по предыдущим годам мы помним, что ковиду время года не указ. Но люди перестают вакцинироваться, и в итоге иммунная прослойка населения сейчас составляет всего 8%. В число тех, кто имеет защитный титр антител, входят привитые в последние полгода, а также те, кто не так давно переболел, - отметила специалист.

К слову, ВОЗ так и не объявила о конце пандемии, а значит, опасность заразиться и попасть на больничную койку до сих пор существует.

Тем временем, ученые продолжают устанавливать причины пандемии, которая всего за несколько лет унесла миллионы человеческих жизней. По словам Ирины Владимировны, чтобы докопаться до истины, необходимо провести очень сложную аналитическую работу на всех континентах.

Официально

По данным портала стопкоронавирус.рф на 13 марта, за последние сутки госпитализировано 12 человек , выписано - 96, выявлено 93 заболевших.

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