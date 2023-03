Алтайские врачи назвали пять причин, узнав о которых вы точно выбросите вейп в мусорку

В вейпах используется синтетический никотин, который отличается крайней токсичностью Фото: Михаил ФРОЛОВ

В России в последнее время обострилась проблема курения электронных сигарет. Как рассказали в Минздраве Алтайского края, число подростков до 14 лет, которые уже попробовали вейпы, постоянно растет. Чем опасны эти устройства, рассказала заведующая диспансерно-поликлиническим отделением КГБУЗ «Алтайский краевой наркологический диспансер» Наталья Казанцева.

Сейчас практически на каждом углу можно найти магазинчик, где продают разные жидкости и вейпы для курения или «парения», как говорят между собой подростки. Взрослые люди тянутся к «дудкам», веря в псевдоисследования: якобы с помощью вейпов можно бросить сигареты. Одна электронные сигареты не помогают отказаться от никотина – вейперы продолжают потреблять никотин, но в другом виде.

- Конечно, содержание никотина в разных марках разное, но чаще всего в вейпах используется синтетический никотин, который отличается крайней токсичностью и вызывает еще более стойкое привыкание. А в сочетании с паром и глицерином он способен нанести организму еще больший вред, - говорит специалист.

По сути это тот же яд, но в красивой упаковке. Никотин опасен не только тем, что вызывает зависимость, но и провоцирует поражение сердечно-сосудистой, дыхательной системы, желудочно-кишечного тракта, головного мозга. Также он повреждает бронхиолы, мелкие и средние бронхи, легочную ткань, из-за чего у человека начинается кашель. Растет и риск возникновения онкологических заболеваний.

Чем же еще опасны вейпы?

1. Жидкости для вейпов содержат в себе канцерогенные, токсичные химические соединения, которые травят организм.

2. Так как в устройстве есть нагревательный элемент и аккумулятор, то с каждой затяжкой в дыхательные пути попадают мелкие частицы тяжелых металлов. Кроме того, есть большой риск, что аккумулятор взорвется, когда электронная сигарета будет у вас во рту!

3. Из-за того, что жидкость вейпов на вкус приятнее, чем сигареты, люди не могут контролировать расход, а это грозит передозировкой. Несколько случаев отравления уже регистрировали. Были случаи, когда пациенты попадали в больницу и нуждались в пересадке легких.

4. У людей, которые больше предрасположены к проблемам с дыханием, может развиться EVALI (electronic–cigarette of vaiping product use associated lung injury - повреждение легких, связанное с употреблением электронных сигарет или вейпов, прим. ред,). Болезнь грозит отеком легких или другими ужасными последствиями.

5. Так как жидкости содержат в себе пропиленгликоль и глицерин, вейперы становятся менее выносливыми и не могут нормально и продуктивно заниматься спортом.

К слову, в настоящее время продажа электронных курительных устройств регламентируется законом «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма…», по которому их нельзя рекламировать, продавать несовершеннолетним и так далее. Но депутаты все чаще настаивают на полном запрете вейпов.

