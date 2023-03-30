Еще не знает, что мама, папа и братик погибли: выживший в страшном ДТП мальчик все еще находится в тяжелом состоянии

В аварии погибла почти вся семья. Фото: Госавтоинспекция по НСО

Прошло три недели с момента страшной аварии под Новосибирском. Родители с двумя маленькими детьми возвращались из Алтайского края после праздников и попали в ДТП: мужчина-водитель, его супруга и их трехлетний сынишка погибли, выжил лишь пятилетний малыш. В каком состоянии сейчас находится ребенок, «Комсомолке» рассказала его бабушка.

По словам Светланы, в настоящий момент состояние мальчика стабильно тяжелое. Понемногу он идет на поправку, но даже от одного перечисления травм все сжимается внутри…

- У него открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга тяжелой степени, травма грудной клетки, сломано пятое ребро, ушиб легких, оскольчатый перелом обоих бедренных костей – трещины со смещением. Когда я увидела его в реанимации, не сдержалась и заплакала, хотя врачи сказали, что нужно держаться, чтобы он не видел слез, ему и без того тяжело, - рассказала женщина.

Сейчас малыш пришел в сознание. Он уже понимает, что рядом с ним его родная бабушка, видит ее и слушает, но кушает все еще через зонд. Светлане пришлось взять отпуск без содержания, чтобы ухаживать за своим первым и теперь единственным внуком. Младший, которому в начале марта исполнилось три годика, погиб с мамой и папой в тот роковой вечер.

- Мы пока не рассказывали внуку, что произошло, боимся травмировать. Как получше станет, тогда нужно будет рассказать. Не знаю, как он это переживет. Для нас это такое горе, в один миг оборвалась жизнь, разделилась на «до» и «после». Младшенький внук (который погиб в аварии, прим. ред.) только начал говорить, мы все так радовались… - не сдержала слез Светлана.

До сих пор неизвестно, сколько еще выживший и осиротевший ребенок будет лежать на больничной койке: каждые три часа у него кормление, продолжают брать анализы, а на днях сделали томографию, которая показала, что еще не все участки кровоизлияния рассосались. Бабушка потихоньку приучает малыша кушать с ложечки и пить из кружки, меняет ему пеленки, делает массаж и очень боится ответственности, которая выпала на ее долю – теперь женщина официально опекун.

- Мы говорим, вспоминаем, как в парк вместе ходили, гуляли, качались на качелях, читаем книжки, я ему рассказываю сказки. Но он постоянно плачет: молчу или включаю мультики – лежит тихо, а начинаю говорить, как мы его сильно любим, как он нужен нам, так начинает плакать, наверное, вспоминает что-то, - добавила собеседница.

Есть вероятность, что мальчику потребуется операция на головном мозге, чтобы откачать лишнюю жидкость. Про ножки пока говорить что-то рано: врачи не дают прогнозы, как они восстановятся, учитывая травму бедренных костей. Кроме того, малыш заново учится говорить.

- Мы говорим с ним, задаем открытые вопросы, чтобы он отвечал. В итоге он сказал первое после аварии слово – «Да», мы не сдаемся, - добавила тетя мальчика Светлана.

Единственные, кто остался у ребенка – бабушка Света, родная тетя и дедушка в Камне-на-Оби. Ранее семья проживала на Алтае, а затем перебралась в Новосибирск, но все же приезжала в родной город, чтобы навестить дедушку – отца погибшего Александра. 9 марта Саша, его супруга Елена и их двое сыновей как раз возвращались от родственника. По данным Госавтоинспекции, в вечернее время Александр на иномарке Honda Civic, якобы не справился с управлением на 66-ом километре трассы «Новосибирск-Кочки-Павлодар» и столкнулся с Toyota Land Cruiser и рейсовым автобусом, которые ехали навстречу. Александр и младший сын погибли на месте, а Елена и старший мальчик боролись за свою жизнь. Но травмы оказались слишком серьезными, и через пару дней сердце Елены не выдержало…

- Лена и Саша были такими активными и целеустремленными, везде были вместе. Старшему внуку сейчас пять лет, в мае исполнится шесть. Родители отдали его в подготовительную группу: у него даже был свой портфель, пенал, учился считать, мы с ним уроки вместе делали. Он хоккеем занимался, на льду хорошо катался, а сейчас не знаю как… Я теперь опекун, это такая большая ответственность. На реабилитацию нужны будут большие силы и средства, мы сами не справимся, - подчеркнула Светлана.

К слову, расследование по факту аварии продолжается. Родные погибших уверены, что виновником аварии был не Александр, это же, с их слов, подтверждают видеозапись и очевидцы. Однако говорить о результатах пока рано.

Подсказка КП

Если вы хотите оказать помощь мальчику и его семье, свяжитесь с сестрой погибшей Елены Светланой М. по номеру телефона 8-983-307-70-40. Финансовую поддержку можно перечислить по номерам карт 5228600566880177 (Сбербанк) и 5536914044463192 (Тинькофф).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Ездили к дедушке отмечать праздники»: подробности автокатастрофы, в которой погибла семья из Камня-на-Оби

Похороны погибшей в автокатастрофе семьи с Алтая пройдут в Новосибирске 14 марта (подробнее)

«Погиб 3-летний мальчик»: под Новосибирском случилось жесткое ДТП с рейсовым автобусом и двумя иномарками

В ДТП с рейсовым автобусом под Новосибирском погиб 3-летний мальчик (подробнее)