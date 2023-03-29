Руководитель алтайского Центра канистерапии рассказала, как собаки лечат людей

Пушистый «терапевт». Фото: Центр канистерапии «Золотой пес»

«У самого лучшего терапевта шерсть и четыре ноги», - гласит одно популярное высказывание.

С этим ним сложно поспорить, ведь в мире существует множество методик реабилитации людей с помощью животных. И, кстати, совершенно не обязательно, чтобы у них была шерсть и даже ноги (лапы). Общение с теми же дельфинами показано детям с церебральным параличом, синдромом Дауна и при задержке умственного развития. Иппотерапия (верховая езда) применяется для реабилитации пациентов с неврологическими и другими нарушениями: аутизм, церебральный паралич, артрит, рассеянный склероз, черепно-мозговая травма, инсульт и т.д.

В Республике Алтай работает Центр канистерапии «Золотой пес». Его сотрудники занимаются реабилитацией с использованием специально отобранных и обученных собак. Руководитель центра – Зинаида Романова. О своем призвании она говорит скромно: «просто люблю быть полезной людям, помогать им в непростых жизненных ситуациях».

По словам Зинаиды, она с детства любила собак, а еще увлекалась психологией. Уже повзрослев, поняла, что способна не просто совместить эти две вещи, но и помочь другим людям.

– Это единственная организация в нашем регионе, которая занимается реабилитацией и адаптацией людей при помощи собак. На подготовку к занятию такой деятельностью ушли годы, - рассказывает Романова.

Кстати, работа в Центре для Зинаиды не основная – с 2020 года она специалист Службы «112» и отвечает на звонки тех, кому требуется незамедлительная помощь. А тренировками собак занимается в свободное от службы время. И ведь успевает совмещать оба дела, о чем подтверждают в Управлении ГО ЧС и ПБ в Республике Алтай.

– Все наши собаки-терапевты прошли большой отбор, трудоемкие курсы дрессировок и обучения, специальную подготовку и всевозможные психологические тестирования, - продолжает Зинаида. - Каждая собака абсолютно устойчива к различным стрессовым ситуациям с полным отсутствием агрессии. Главная задача «пушистых терапевтов» — проявлять любовь, внимание и преданность к людям.

Чаще всего в центр обращаются родителя с детьми, у которых диагностировали ограниченные возможности здоровья. Они общаются с животными, участвуют в различных мероприятиях, мастер-классах и даже тренировках. Недавно, к примеру, на курорте Манжерок прошли первые региональные инклюзивные соревнования по горным лыжам.

Специалисты центра уверены, что канистерапия способствует повышению умственных и двигательных способностей. Поэтому общение с собаками полезно не только деткам, но и пожилым людям. Так что не обязательно заводить собственного четвероногого друга, чтобы стать здоровее. Для кого-то это может быть просто неудобно, для кого-то сложно финансово или по другой какой-то причине. А прийти пообщаться может каждый.

– Общение с собаками облегчает течение многих психологических и неврологических заболеваний. Контакт с животными влияет на общее состояние человека, его эмоциональный фон. В результате человек лучше адаптируется в трудных жизненных ситуациях. Это направление своеобразной зоотерапии очень молодое, но уже стремительно развивается в нашей стране, - подчеркивает Зинаида Романова.

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