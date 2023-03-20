На Алтае спасли редкого краснокнижного филина с простреленным крылом

Филин проходит лечение и реабилитацию Фото: Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края

В Алтайском крае удалось спасти крансокнижного филина с простреленным крылом. Птица идет на поправку и не исключено, что в будущем снова сможет жить в дикой природе. Подробнее об этом рассказали в минприроды региона.

Жители Алейского района заметили на дороге крупную хищную птицу, которая не могла самостоятельно летать. За помощью они обратились в краевую общественную организацию помощи диким животным «Ноев ковчег». Специалисты сразу выяснили, что пострадавшая птица – это филин. Он находится под угрозой полного исчезновения, поэтому занесен в Красную книгу России.

– Руководство «Ноев ковчег» оперативно связалось с сотрудниками Южно-Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора для организации вынужденного изъятия птицы из природы, а также обратилось в Федеральную службу по надзору в сфере природопользования для получения разрешения на изъятие, – подчеркнули в ведомстве.

Вскоре филина привезли в Барнаул. Врач-ветеринар выяснил, что крыло пернатого хищника прострелено, требовалась срочная операция, которую сразу же провели.

Сейчас птица проходит лечение и реабилитацию и уверенно идет на поправку. Правда, пока нельзя точно сказать, сможет ли филин в будущем вновь самостоятельно жить в дикой природе. Если вернуть в естественную среду обитания пернатого хищника не получится, то для него найдут новый дом.

В минпррироды региона добавили, что в центрах реабилитации редких птиц Алтайского края уже есть несколько особей этого вида. В связи с этим в будущем возможно создание пары и получение здорового потомства, которое выпустят в дикую природу.

Ранее мы писали о том, что в Алтайском крае спасли заплутавшую косулю, которую чуть не разорвали собаки.

Добавим, что если вы заметили дикое животное, нуждающееся в помощи, то следует сообщить об этом в минприроды региона по телефону 8-964-083-9826 и в Росприроднадзор по телефону 8-903-948-3496 либо по телефону 112.

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