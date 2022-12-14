По словам представителей мэрии, вопрос о единой тарифной зоне назрел уже давно Фото: Виталий БАРАБАШ

С января 2023 года цена проезда до барнаульских пригородных поселков будет такой же, как и внутри города, об этом 13 декабря на брифинге в Сибирской медиагруппе заявили представители мэрии и перевозчиков.

Напомним, для барнаульцев стоимость билета на общественном транспорте с 1 января 2023 года увеличивается на два рубля и составит 30 рублей. И этому, как заметил на брифинге мэр Вячеслав Франк, никто не рад. А вот для жителей пригорода, к примеру, Бельмесево, новость о едином тарифе в 30 рублей звучит как радостная - цена проезда до поселка снижается на 20 с лишним рублей!

Заместитель главы администрации краевой столицы по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев рассказал, что решение о единой зоне давно назрело. До этого были многочисленные обращения на эту тему в администрацию от жителей пригорода.

Напомним, сейчас тарифы общественного транспорта внутри Барнаула и в пригородных посёлках разные. Так, в пригородном направлении цена проезда в зависимости от одной из семи тарифных зон составляет от 39,5 рублей до 81 рубля за наличный расчёт и от 34,5 рублей до 72 рублей по электронному кошельку.

В июне Вячеслав Франк дал поручение более детально проработать финансовые механизмы для решения данного вопроса, и вот теперь тарифы выравниваются.

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