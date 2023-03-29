Желая быстро и без усилий сбросить лишние килограммы, бийчанка заработала судимость

Она хотела худеть с помощью таблеток Фото: Анна СЕМИНА

В Бийске на скамье подсудимых оказалась женщина, которая в погоне за красотой, хотела быстро и без усилий сжечь лишние калории.

То, что желание похудеть порой доводит до нервных срывов и даже больничной койки – известно многим, но то, что до тюрьмы – об этом стараются не думать. А ведь в некоторых случаях возможно и такое.

Жительница Бийска, как установили в суде, в 2021 году решила заказать из Казахстана препарата для похудения, в составе которого имелось вещество сибутрамин. Его используют для медикаментозного лечения ожирения. Но дело в том, что это производное амфетамина и поэтому оно запрещено, так как имеет обширный список противопоказаний и побочных действий. Женщина нашла в Казахстане посредника, который должен был отправить препарат, собрала в Бийске компанию желающих похудеть, приняла от них заказы и перевела деньги на карту продавцу, а также отправила ему свои данные и адрес, на который следует отправить посылку.

Поставщик, личность которого установить не удалось, свою часть договора выполнил: сформировал посылку, отправил ее и скинул бийчанке трек-номер, по которому она отслеживала движение товара.

– В октябре посылка поступила на почтовое отделение в города Бийска и была выдана подсудимой, но при выдаче была изъята у нее сотрудником Алтайской таможни. В изъятой у подсудимой посылке находилось 30 блистеров препарата, - сообщают в Объединенной пресс-службе судов Алтайского края.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Жительницу наукограда обвинили в контрабанде сильнодействующих веществ. Однако свою вину она так и не признала. Женщина заявила, что действительно покупала препарат, но исключительно для личного применения, так как хотела похудеть и распространять она ничего не собиралась.

Суд признал ее виновной и назначил 3,5 года условно и штраф 100 тысяч рублей. На данный момент она еще может оспорить приговор.

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