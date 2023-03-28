Власти Барнаула расселят жильцов аварийного дома на проспекте Ленина

Пункт временного размещения для жильцов аварийного дома Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Власти Барнаула 28 марта провели экстренное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности и приняли принципиальное решение в кратчайшие сроки расселить жильцов аварийного дома на проспекте Ленина, 133, где сегодня обвалилась часть фасада.

На месте происшествия побывали начальник управления ГОЧС Барнаула Владимир Драчев, глава администрации Железнодорожного района Михаил Звягинцев, а также специалисты профильного комитета и районной администрации. Уже позже в администрации краевой столицы состоялось экстренное совещание с участием главы Барнаула Вячеслава Франка.

Установлено, что сегодня, 28 марта, произошло частичное обрушение части кладки фасада двухэтажного здания на проспекте Ленина, 133. Отслойка произошла на тротуар и только по счастливой случайности никто не пострадал. Жильцы также вне опасности. Общая площадь пострадавшего фасада составила порядка пять квадратных метров.

Поднята документация касаемо этого дома. Установлено, что он официально был признан аварийным и в апреле 2022 года его должны были снести. Однако на сегодняшний день в нем числится 14 жилых помещений, в которых проживают 24 человека. Подробный список уточняется.

– По словам председателя комитета жилищно-коммунального хозяйства города Дениса Ращепкина, по результатам полученного заключения Экспертно-Консультационного центра «ТЕХЭКСПЕРТИЗА» требуется незамедлительное расселение граждан из здания, - подчеркнули в пресс-центре мэрии.

Комиссия приняла решение о введении режима чрезвычайной ситуации. В границу зоны ЧС определили с учетом придомовой территории. Для жителей подготовлен пункт временного размещения. Он сможет принять 30 человек. Располагается ПВР в спортшколе №6 по адресу: ул.Советской Армии, 73. Глава администрации Железнодорожного района Михаил Звягинцев также обратился к Вячеславу Франку с просьбой выделить средства на функционирование пункта.

С жильцами проведут разъяснительную работу о порядке эвакуации. После того, как все будут в безопасности, дом возьмут под круглосуточную охрану полицией.

– Жильцам дома предложат воспользоваться пунктом временного размещения либо маневренным фондом (на сегодняшний день это 15 квартир), а также расскажут о возможности получения компенсации за аренду жилых помещений, - также пояснили в администрации города.

29 марта в 9.00 состоится встреча администрации района с жильцами. Им объяснят дальнейший план действий. Дополнительную информацию они также могут получить по телефону «горячей линии» - 625-695 и в УК ООО «Резерв» – 591-112.

Для того чтобы оперативно расселить разрушающийся дом, будет проведена оценка рыночной стоимости помещений. После чего жильцы получат выплаты. Следующим этапом станет снос здания.

- Ситуация находится на контроле у главы города и администрации Железнодорожного района, - добавили в мэрии.

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