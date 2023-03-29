Синоптики предупреждают о морозе до -18 градусов в Алтайском крае

Похолодание нельзя назвать аномальны Фото: Олег УКЛАДОВ

В конце марта – начале апреля в Алтайском крае серьезно похолодает. В ночные часы местами столбики термометров опустятся до отметки -18 градусов. О причине похолодания, а также о том, как в скоро в регионе потеплеет, рассказала Людмила Сырых, начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского Гидрометцентра.

29 марта в Алтайском крае будет почти летняя погода. По информации синоптиков, днем воздух прогреется до +14…+19, местами до +8…+13 градусов. Преимущественно без осадков. На дорогах местами сильная гололедица. Подует юго-западный ветер, 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с.

На следующий день, 30 марта, погода изменится из-за того, что место западного циклона, уходящего на восток, займет арктический антициклон. Ночью прогнозируют -2…+3, местами до -7 градусов, а днем ожидается 0…+5, местами до -5 градусов. Местами ожидаются дождь, переходящий в мокрый снег, снег. На дорогах сильная гололедица.

Холоднее всего в регионе будет 31 марта, 1 и 2 апреля. Ночью ожидается до -8…-13, а местами до -18 градусов. Людмила Сырых отметила, что такие температуры нельзя считать аномальными.

Днем 31 марта в крае прогнозируют -1…-7 градусов. 1 апреля температура воздуха приблизится к 0 градусам, а в следующие потепление продолжится.

Ранее мы писали о том, что в настоящее время уровень рек в Алтайском крае стабильный, ниже нормы. По югу региона, где уже почти нет снега, начали вскрываться некоторые малые реки. В начале марта в регионе были плюсовые температуры, поэтому зафиксировали подтопления низменных участков местности, при этом дома не пострадали.

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