«Помогите, это мой племяш». Эксперт – об очередном разводе в сети

Письмо со ссылкой на фейковый тг-канал пришло в редакцию. Скриншот поста

За последние три дня мне и коллегам среди ночи пришло на почту примерно одинаковое сообщение. Например, я получила письмо от уважаемого в Барнауле психолога со следующим содержанием: «Доброго времени суток всем. Искренне надеюсь, что не отвлекаю. Сегодня я стараюсь показать всем своим знакомым этот пост: Слава - это мой племяш». Далее идет ссылка на Телеграмм-канал с фото перемотанного бинтами ребенка и реквизиты банковской карты. На следующий день я перезвонила психологу, и она сообщила, что ее почту взломали, разослав от ее имени фейковые сообщения.

Подобного рода письмо пришло в редакцию и от учителя информатики одной из школ края.

«Доброго времени суток всем. Искренне надеюсь, что не отвлекаю. Просто я пытаюсь всем показать это сообщение в ТГ. Разговор идет о моем племяннике».

- Мошенники получили доступ к личной почте человека, - прокомментировала ситуацию «Комсомолке» Светлана Шефер, руководитель центра цифрового образования детей «IT-куб». - Я видела такое письмо, оно очевидно фейковое, поэтому я зашла в этот созданный мошенниками Телеграм-канал и обозначила аккаунт как проблемный для модераторов ресурса. Возможно, они отреагируют и заблокируют его. Если ссылка ведет на какой-то неизвестный сайт, лучше, конечно, вообще не переходить по таким приглашениям, потому что это прямая угроза сохранности логинов, адресов, паролей для того, кто получил и отреагировал на сообщение. Возможно, этот человек станет следующей жертвой, чей почтовый ящик начнёт рассылать спам без ведома владельца.

Эксперт пояснила, что от подобных неприятных историй никто не застрахован, количество мошенников в сети растет в геометрической прогрессии.

Кстати, месяц назад, после взлома аккаунта уважаемого депутата Алтайского АКЗС, также началась среди ночи рассылка слезной истории о больном ребенке. На следующий день депутат отправила всем подписчикам сообщение: «Уважаемые друзья, коллеги. Мой аккаунт в телеграмм взломали, прошу не реагировать на информацию, рассылаемую от моего имени».

- Лучше менять пароли периодически, - советует Светлана Шефер.- Специалисты сейчас рекомендуют придумывать или генерировать пароль даже не от восьми, а от двенадцати символов и периодически его обновлять. Тогда больше шансов, что кто-то не воспользуется твоими данными в своих целях.

Также эксперт советует обращать внимание на словесную абракадабру в рассылках, критически относиться к тому, что написано в сообщениях, не оставлять в интернете свои данные.

-Как правило, для фейков, которые гуляют в Сети под видом чистейшей правды, там же, в интернете, есть разоблачение, - объясняет Светлана. - И прежде, чем пересылать подобную информацию дальше, есть смысл сначала ее верифицировать. Например, поискать в интернете какой-то запоминающийся фрагмент текста. Не удивляйтесь, если найдете, что эта история слово в слово появлялась в информационном пространстве и в 2014 году, и в 2019-ом. Частая основа для фейков - это не только дети, нуждающиеся в помощи, но и юбилеи крупных ритейлеров, и подарки от авиакомпаний, и бесплатные купоны на большие скидки. Вам достаточно только покрутить барабан удачи, ввести свой номер телефона для получения подарка - и вы станете очередной жертвой интернет-преступников. Не поддавайтесь! Будьте бдительны.

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